Глава АП о Медведчуке: Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны

Кум президента России Путина, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук не может представлять Украину на переговорах во время диалога с РФ.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил глава Администрации президента Андрей Богдан.

"Насколько я знаю, ни Владимир Зеленский, ни я, никто из членов нашей команды с ним лично не знаком и никогда не общался. И по сегодняшнюю дату.

Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его переговорщиком со своей стороны - это их выбор", - подчеркнул Богдан.

Напомним: