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Глава АП о Медведчуке: Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны

Пятница, 24 мая 2019, 04:30

Кум президента России Путина, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук не может представлять Украину на переговорах во время диалога с РФ.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил глава Администрации президента Андрей Богдан.

"Насколько я знаю, ни Владимир Зеленский, ни я, никто из членов нашей команды с ним лично не знаком и никогда не общался. И по сегодняшнюю дату.

Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его переговорщиком со своей стороны - это их выбор", - подчеркнул Богдан.

Напомним:

  • 20 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин продолжит взаимодействие со своим кумом и председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком по обмену пленными с Украиной.
  • Ранее Медведчук заявил, что продолжит заниматься вопросом возвращения пленных из Донбасса независимо от позиции новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийМедведчукАдминистрация президентаРосcия
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