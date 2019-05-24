Глава АП о Медведчуке: Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны
Пятница, 24 мая 2019, 04:30
Кум президента России Путина, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук не может представлять Украину на переговорах во время диалога с РФ.
Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил глава Администрации президента Андрей Богдан.
"Насколько я знаю, ни Владимир Зеленский, ни я, никто из членов нашей команды с ним лично не знаком и никогда не общался. И по сегодняшнюю дату.
Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его переговорщиком со своей стороны - это их выбор", - подчеркнул Богдан.
Напомним:
- 20 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин продолжит взаимодействие со своим кумом и председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком по обмену пленными с Украиной.
- Ранее Медведчук заявил, что продолжит заниматься вопросом возвращения пленных из Донбасса независимо от позиции новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Украинская правда