ООС: Бойовики били з мінометів, ПТРК і гранатометів, 1 поранений

Минулої доби бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 і 82 мм. 1 український військовий отримав поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил.

"Ворог також обстрілював наших захисників з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - заявили у штабі.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" бойовики 10 разів обстріляли позиції ОС: двічі поблизу населених пунктів Миколаївка і Піски - з протитанкових ракетних комплексів.

Біля села Павлопіль - зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Тричі біля населених пунктів Старогнатівка і Чермалик - зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; поблизу населеного пункту Опитне - зі станкових протитанкових гранатометів; двічі в районі міста Авдіївка - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; біля населеного пункту Піщевик - з автоматичних станкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції поблизу населеного пункту Золоте-4 були обстріляні з мінометів калібрів 120 і 82 мм та великокаліберних кулеметів.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 23 травня двох окупантів було знищено, ще одного - поранено.

"Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід": біля населеного пункту Новотроїцьке - з мінометів калібру 82 мм; поблизу села Лебединське - з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Гнутове - зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться у звіті.