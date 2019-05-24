ООС: Боевики били из минометов, ПТРК и гранатометов, 1 раненый

За прошедшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. 1 украинский военный получил ранение.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил.

"Враг также обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - заявили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики 10 раз обстреляли позиции ОС: дважды возле населенных пунктов Николаевка и Пески - из противотанковых ракетных комплексов.

Возле села Павлополь - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Трижды возле населенных пунктов Старогнатовка и Чермалык - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; возле населенного пункта Опытное - из станковых противотанковых гранатометов; дважды в районе города Авдеевка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; возле населенного пункта Пищевик - из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции возле населенного пункта Золотое-4 были обстреляны из минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

По данным разведки Объединенных сил, 23 мая 2 оккупантов были уничтожены, еще один - ранен.

"С начала текущих суток враг трижды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": возле населенного пункта Новотроицкое - из минометов калибра 82 мм; возле села Лебединское - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Гнутово - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в отчете.