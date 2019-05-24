Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: Боевики били из минометов, ПТРК и гранатометов, 1 раненый

Пятница, 24 мая 2019, 07:22

За прошедшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. 1 украинский военный получил ранение.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил.

"Враг также обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - заявили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики 10 раз обстреляли позиции ОС: дважды возле населенных пунктов Николаевка и Пески - из противотанковых ракетных комплексов.

Возле села Павлополь - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Трижды возле населенных пунктов Старогнатовка и Чермалык - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; возле населенного пункта Опытное - из станковых противотанковых гранатометов; дважды в районе города Авдеевка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; возле населенного пункта Пищевик - из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции возле населенного пункта Золотое-4 были обстреляны из минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

По данным разведки Объединенных сил, 23 мая 2 оккупантов были уничтожены, еще один - ранен.

"С начала текущих суток враг трижды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": возле населенного пункта Новотроицкое - из минометов калибра 82 мм; возле села Лебединское - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Гнутово - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в отчете.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООСбоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: