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На сайті президента з’явилась нова петиція щодо Зеленського

П'ятниця, 24 травня 2019, 09:25

На сайті президента зареєстрували нову петицію стосовно глави держави Володимира Зеленського.

Автор цього звернення Леонід Яценко пропонує скасувати попередню петицію №22/053360-еп "За відставку президента України Володимира Зеленського".

Ініціатор документа переконаний, що петиція за відставку „організована корупціонерами і цими ж корупціонерами підписується".

"Шановний Володимире Олександровичу! Народ України з вами! Ми підтримуємо обраний вами шлях на знищення корупції. Будь ласка, сміло працюйте, робіть більш радикальні кроки, нас очікує дуже запекла боротьба", - пише Яценко.

Петиція, яка була зареєстрована 23 травня, наразі зібрала 8537 голосів.

Щоб її розглянув президент, вона мусить зібрати не менше 25 тисяч підписів.

Нагадаємо:

  • Електронна петиція "За відставку президента Володимира Зеленського" за неповні дві доби набрала 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду главою держави.
  • Глава Адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що розцінює цю петицію, як жарт.
  • "Законом передбачені випадки, коли закінчуються повноваження президента, і такі петиції не є підставою для реагування шляхом закінчення повноважень президента", - заявив Богдан.

Українська правда
Теми: Зеленськийпетиція
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