На сайті президента з’явилась нова петиція щодо Зеленського

На сайті президента зареєстрували нову петицію стосовно глави держави Володимира Зеленського.

Автор цього звернення Леонід Яценко пропонує скасувати попередню петицію №22/053360-еп "За відставку президента України Володимира Зеленського".

Ініціатор документа переконаний, що петиція за відставку „організована корупціонерами і цими ж корупціонерами підписується".

"Шановний Володимире Олександровичу! Народ України з вами! Ми підтримуємо обраний вами шлях на знищення корупції. Будь ласка, сміло працюйте, робіть більш радикальні кроки, нас очікує дуже запекла боротьба", - пише Яценко.

Петиція, яка була зареєстрована 23 травня, наразі зібрала 8537 голосів.

Щоб її розглянув президент, вона мусить зібрати не менше 25 тисяч підписів.

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