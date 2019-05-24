На сайті президента з’явилась нова петиція щодо Зеленського
На сайті президента зареєстрували нову петицію стосовно глави держави Володимира Зеленського.
Автор цього звернення Леонід Яценко пропонує скасувати попередню петицію №22/053360-еп "За відставку президента України Володимира Зеленського".
Ініціатор документа переконаний, що петиція за відставку „організована корупціонерами і цими ж корупціонерами підписується".
"Шановний Володимире Олександровичу! Народ України з вами! Ми підтримуємо обраний вами шлях на знищення корупції. Будь ласка, сміло працюйте, робіть більш радикальні кроки, нас очікує дуже запекла боротьба", - пише Яценко.
Петиція, яка була зареєстрована 23 травня, наразі зібрала 8537 голосів.
Щоб її розглянув президент, вона мусить зібрати не менше 25 тисяч підписів.
Нагадаємо:
- Електронна петиція "За відставку президента Володимира Зеленського" за неповні дві доби набрала 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду главою держави.
- Глава Адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що розцінює цю петицію, як жарт.
- "Законом передбачені випадки, коли закінчуються повноваження президента, і такі петиції не є підставою для реагування шляхом закінчення повноважень президента", - заявив Богдан.
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