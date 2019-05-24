На сайте президента появилась новая петиция относительно Зеленского
На сайте президента зарегистрировали новую петицию в отношении главы государства Владимира Зеленского.
Автор этого обращения Леонид Яценко предлагает отменить предыдущую петицию №22/053360-эп "За отставку президента Украины Владимира Зеленского".
Инициатор документа убежден, что петиция за отставку "организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается".
"Уважаемый Владимир Александрович! Народ Украины с вами! Мы поддерживаем выбранный вами путь на уничтожение коррупции. Пожалуйста, смело работайте, делайте более радикальные шаги, нас ожидает очень ожесточенная борьба", - пишет Яценко.
Петиция, которая была зарегистрирована 23 мая, сейчас собрала 8537 голосов.
Чтобы ее рассмотрел президент, она должна собрать не менее 25 тысяч подписей.
Напомним:
- Электронная петиция "За отставку президента Владимира Зеленского" за неполные двое суток набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения главой государства.
- Глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что расценивает эту петицию, как шутку.
- "Законом предусмотрены случаи, когда заканчиваются полномочия президента, и такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента", - заявил Богдан.