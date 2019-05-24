На сайте президента появилась новая петиция относительно Зеленского

На сайте президента зарегистрировали новую петицию в отношении главы государства Владимира Зеленского.

Автор этого обращения Леонид Яценко предлагает отменить предыдущую петицию №22/053360-эп "За отставку президента Украины Владимира Зеленского".

Инициатор документа убежден, что петиция за отставку "организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается".

"Уважаемый Владимир Александрович! Народ Украины с вами! Мы поддерживаем выбранный вами путь на уничтожение коррупции. Пожалуйста, смело работайте, делайте более радикальные шаги, нас ожидает очень ожесточенная борьба", - пишет Яценко.

Петиция, которая была зарегистрирована 23 мая, сейчас собрала 8537 голосов.

Чтобы ее рассмотрел президент, она должна собрать не менее 25 тысяч подписей.

Напомним: