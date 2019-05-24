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На сайте президента появилась новая петиция относительно Зеленского

Пятница, 24 мая 2019, 09:25

На сайте президента зарегистрировали новую петицию в отношении главы государства Владимира Зеленского.

Автор этого обращения Леонид Яценко предлагает отменить предыдущую петицию №22/053360-эп "За отставку президента Украины Владимира Зеленского".

Инициатор документа убежден, что петиция за отставку "организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается".

"Уважаемый Владимир Александрович! Народ Украины с вами! Мы поддерживаем выбранный вами путь на уничтожение коррупции. Пожалуйста, смело работайте, делайте более радикальные шаги, нас ожидает очень ожесточенная борьба", - пишет Яценко.

Петиция, которая была зарегистрирована 23 мая, сейчас собрала 8537 голосов.

Чтобы ее рассмотрел президент, она должна собрать не менее 25 тысяч подписей.

Напомним:

  • Электронная петиция "За отставку президента Владимира Зеленского" за неполные двое суток набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения главой государства.
  • Глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что расценивает эту петицию, как шутку.
  • "Законом предусмотрены случаи, когда заканчиваются полномочия президента, и такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента", - заявил Богдан.

Украинская правда
Темы: Зеленскийпетиция
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