Бойовики передали Києву ще 60 в'язнів

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П'ятниця, 24 травня 2019, 14:03

Уповноважений з прав людини Людмила Денісова заявила, що бойовики передали Києву ще 60 громадян України, які перебували у в'язницях окупованих районів Луганської області.

Про це вона повідомила у Facebook.

За її словами, це вже п’ятий етап передачі ув’язнених з ОРЛО.

"З грудня 2018 року по травень 2019 ми перемістили 255 засуджених. З них 105 осіб або їхні родичі безпосередньо зверталися до мене із заявами про переведення", - розповіла омбудсмен.

 
фото з facebook Денісової
 
фото з facebook Денісової

Вона зазначила, що всього, разом з особами, яких переведено з окупованої частини Донецької області – переміщено 268 засуджених. З них вже 46 осіб звільнено.

 
фото з facebook Денісової
 
фото з facebook Денісової

Денісова повідомила, що протягом 2014 – 2019 років з окупованих територій переведено 454 засуджених.

 
фото з facebook Денісової

"Готова забрати усіх громадян України, які відбувають покарання на окупованих частинах Донбасу і висловили бажання переміститися на контрольовану урядом України територію для продовження відбування покарання", - наголосила вона.

Нагадаємо:

  • У березні бойовики передали на підконтрольну уряду України територію 60 засуджених з в’язниць окремих районів тимчасово окупованої території Луганської області.
  • У лютому українська сторона вже забирала 33 засуджених з окупованої Луганщини, а в грудні минулого року 42.

Українська правда

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Теми: омбудсмен права людини ОРДЛО


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