Боевики передали Киеву еще 60 заключенных
Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявила, что боевики передали Киеву еще 60 граждан Украины, находившихся в тюрьмах оккупированных районов Луганской области.
Об этом она сообщила в Facebook.
По ее словам, это уже пятый этап передачи заключенных с ОРЛО
"С декабря 2018 года по май 2019 мы переместили 255 осужденных. Из них 105 человек или их родственники непосредственно обращались ко мне с заявлениями о переводе", - рассказала омбудсмен.
Она отметила, что всего, вместе с лицами, которые переведены из оккупированной части Донецкой области - перемещено 268 осужденных. Из них уже 46 человек освобождены.
Денисова сообщила, что в течение 2014 - 2019 годов с оккупированных территорий переведены 454 осужденных.
"Готовая забрать всех граждан Украины, отбывающих наказание на оккупированных частях Донбасса и которые выразили желание переместиться на контролируемую правительством Украины территорию для продолжения отбывания наказания", - подчеркнула она
Напомним: