Боевики передали Киеву еще 60 заключенных

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Пятница, 24 мая 2019, 14:03

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявила, что боевики передали Киеву еще 60 граждан Украины, находившихся в тюрьмах оккупированных районов Луганской области.

Об этом она сообщила в Facebook.

По ее словам, это уже пятый этап передачи заключенных с ОРЛО

"С декабря 2018 года по май 2019 мы переместили 255 осужденных. Из них 105 человек или их родственники непосредственно обращались ко мне с заявлениями о переводе", - рассказала омбудсмен.

 
фото с facebook Денисовой
 
фото с facebook Денисовой

Она отметила, что всего, вместе с лицами, которые переведены из оккупированной части Донецкой области - перемещено 268 осужденных. Из них уже 46 человек освобождены.

 
фото с facebook Денисовой
 
фото с facebook Денисовой

Денисова сообщила, что в течение 2014 - 2019 годов с оккупированных территорий переведены 454 осужденных.

 
фото с facebook Денисовой

"Готовая забрать всех граждан Украины, отбывающих наказание на оккупированных частях Донбасса и которые выразили желание переместиться на контролируемую правительством Украины территорию для продолжения отбывания наказания", - подчеркнула она

Напомним:

  • В марте боевики передали на подконтрольную правительству Украины территорию 60 осужденных из тюрем отдельных районов временно оккупированной территории Луганской области.
  • В феврале украинская сторона уже забирала 33 осужденных из оккупированной Луганщины, а в декабре прошлого года 42.

Украинская правда

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Темы: омбудсмен права человека ОРДЛО


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