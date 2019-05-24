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РФ вважає "неспівмірними" компенсації за майно українців у Криму

П'ятниця, 24 травня 2019, 14:10

У Міністерстві юстиції Росії вважають завищеними компенсації, призначені міжнародними судами за позовами українських компаній через анексію Криму.

Заступник голови Мін'юсту РФ Михайло Гальперін заявив російській агенції "Интерфакс":

"Є дуже багато аргументів, у тому числі пов'язаних із розмірами присуджуваних компенсацій, які, звісно, явно невідповідні вартості того майна, яке було вилучено".

"Навіть за практикою інвестиційних арбітражів зазвичай сума, яку заявляє позивач, знижується у три-чотири рази. Водночас, ми бачимо по тих рішеннях, які вже були винесені, що вона практично не була знижена", – заявив Гальперін.

На його думку, "арбітражі не мали можливості чи просто не захотіли розбиратися у цих сумах".

Гальперін стверджує, що Росія "впевнено може довести і в арбітражах, і в державних судах те, що ці суми неспіврозмірні".

"Нам треба ще дуже уважно подивитися, як були придбані ці активи, тими, хто зараз заявляє себе інвесторами", – заявив заступник міністра юстиції Росії.

Гальперін зазначив, що позиція РФ залишається незмінною і в питанні про те, що міжнародні інстанції, які винесли ці рішення, не мали такої компетенції.

"Хоча б із тієї простої причини, що якщо вважати, що якщо український інвестор у Криму є іноземним із точки зору української держави, то потрібно визнати, що Крим є територією Росії. Тобто це навіть зрозуміло не юристам", – заявив він.

Усі шість рішень про компенсації буде оскаржено, додав Гальперін.

Терміни подачі апеляції залежать від національного законодавства держав, у чиїх судах буде слухатися апеляція, додав він.

Гальперін не уточнив, про які суми йдеться.

Нагадаємо:

  • Росія анексувала Крим у лютому-березні 2014 року, скориставшись зі зміни влади в Україні, яка сталася внаслідок втечі команди екс-президента Віктора Януковича після розстрілу людей на Майдані у Києві.
  • У лютому 2019 року стало відомо, що постійна палата третейського суду в Гаазі визнала, що Росія порушила зобов'язання за двосторонньою угодою з Україною про заохочення та взаємний захист інвестицій у відношенні до активів ПриватБанку у Криму.
  • У березні суд при постійній палаті Третейського суду в Гаазі підтвердив провину Росії у втраті "Нафтогазом України" активів групи у Криму.
  • У Гаазькому арбітражі розглядається ціла низка подібних справ до РФ. Їх учасниками, зокрема, є "Нафтогаз України", "Укрнафта", бізнесмен Ігор Коломойський, підприємство "Дніпроазот".
  • Росія оскаржила два рішення міжнародного суду в Гаазі за позовами українських компаній за Крим і планує оскарження ще шести.

Теми: КриманексіяРосіясуд
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