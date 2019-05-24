РФ вважає "неспівмірними" компенсації за майно українців у Криму
У Міністерстві юстиції Росії вважають завищеними компенсації, призначені міжнародними судами за позовами українських компаній через анексію Криму.
Заступник голови Мін'юсту РФ Михайло Гальперін заявив російській агенції "Интерфакс":
"Є дуже багато аргументів, у тому числі пов'язаних із розмірами присуджуваних компенсацій, які, звісно, явно невідповідні вартості того майна, яке було вилучено".
"Навіть за практикою інвестиційних арбітражів зазвичай сума, яку заявляє позивач, знижується у три-чотири рази. Водночас, ми бачимо по тих рішеннях, які вже були винесені, що вона практично не була знижена", – заявив Гальперін.
На його думку, "арбітражі не мали можливості чи просто не захотіли розбиратися у цих сумах".
Гальперін стверджує, що Росія "впевнено може довести і в арбітражах, і в державних судах те, що ці суми неспіврозмірні".
"Нам треба ще дуже уважно подивитися, як були придбані ці активи, тими, хто зараз заявляє себе інвесторами", – заявив заступник міністра юстиції Росії.
Гальперін зазначив, що позиція РФ залишається незмінною і в питанні про те, що міжнародні інстанції, які винесли ці рішення, не мали такої компетенції.
"Хоча б із тієї простої причини, що якщо вважати, що якщо український інвестор у Криму є іноземним із точки зору української держави, то потрібно визнати, що Крим є територією Росії. Тобто це навіть зрозуміло не юристам", – заявив він.
Усі шість рішень про компенсації буде оскаржено, додав Гальперін.
Терміни подачі апеляції залежать від національного законодавства держав, у чиїх судах буде слухатися апеляція, додав він.
Гальперін не уточнив, про які суми йдеться.
Нагадаємо:
- Росія анексувала Крим у лютому-березні 2014 року, скориставшись зі зміни влади в Україні, яка сталася внаслідок втечі команди екс-президента Віктора Януковича після розстрілу людей на Майдані у Києві.
- У лютому 2019 року стало відомо, що постійна палата третейського суду в Гаазі визнала, що Росія порушила зобов'язання за двосторонньою угодою з Україною про заохочення та взаємний захист інвестицій у відношенні до активів ПриватБанку у Криму.
- У березні суд при постійній палаті Третейського суду в Гаазі підтвердив провину Росії у втраті "Нафтогазом України" активів групи у Криму.
- У Гаазькому арбітражі розглядається ціла низка подібних справ до РФ. Їх учасниками, зокрема, є "Нафтогаз України", "Укрнафта", бізнесмен Ігор Коломойський, підприємство "Дніпроазот".
- Росія оскаржила два рішення міжнародного суду в Гаазі за позовами українських компаній за Крим і планує оскарження ще шести.
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