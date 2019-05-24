РФ считает "несоразмерными" компенсации за имущество украинцев в Крыму

В Министерстве юстиции России считают завышенными компенсации, назначенные международными судами по искам украинских компаний за аннексию Крыма.

Заместитель главы Минюста РФ Михаил Гальперин заявил "Интерфаксу":

"Есть очень много доводов, в том числе связанных с размерами присуждаемых компенсаций, которые, конечно явно несоразмерны стоимости того имущества, которое было изъято".

"Даже по практике инвестиционных арбитражей обычно сумма, которую заявляет истец, снижается в три-четыре раза. Вместе с тем, мы видим по тем решениям, которые уже были вынесены, что она фактически не была снижена", – заявил Гальперин.

По его мнению, "арбитражи не имели возможности или просто не захотели разбираться в этих суммах".

Гальперин утверждает, что Россия "уверенно может доказать и в арбитражах, и в государственных судах то, что эти суммы несоразмерны".

"Нам надо еще очень внимательно посмотреть, как были приобретены эти активы, теми, кто сейчас заявляет себя инвесторами", – заявил заместитель министра юстиции России.

Гальперин отметил, что позиция РФ остается неизменной и в вопросе о том, что международные инстанции, вынесшие эти решения, не имели такой компетенции.

"Хотя бы по той простой причине, что если считать, что если украинский инвестор в Крыму является иностранным с точки зрения украинского государства, то нужно признать, что Крым является территорией России. То есть это даже понятно не юристам", – заявил он.

Все шесть решений о компенсациях будут обжалованы, добавил Гальперин.

Сроки подачи апелляции зависят от национального законодательства государств, в чьих судах будет слушаться апелляция, добавил он.

Гальперин не уточнил, о каких суммах идет речь.

Напомним: