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РФ считает "несоразмерными" компенсации за имущество украинцев в Крыму

Пятница, 24 мая 2019, 14:10

В Министерстве юстиции России считают завышенными компенсации, назначенные международными судами по искам украинских компаний из-за аннексии Крыма.

Заместитель главы Минюста РФ Михаил Гальперин заявил "Интерфаксу":

"Есть очень много доводов, в том числе связанных с размерами присуждаемых компенсаций, которые, конечно явно несоразмерны стоимости того имущества, которое было изъято".

"Даже по практике инвестиционных арбитражей обычно сумма, которую заявляет истец, снижается в три-четыре раза. Вместе с тем, мы видим по тем решениям, которые уже были вынесены, что она фактически не была снижена", – заявил Гальперин.

По его мнению, "арбитражи не имели возможности или просто не захотели разбираться в этих суммах".

Гальперин утверждает, что Россия "уверенно может доказать и в арбитражах, и в государственных судах то, что эти суммы несоразмерны".

"Нам надо еще очень внимательно посмотреть, как были приобретены эти активы, теми, кто сейчас заявляет себя инвесторами", – заявил заместитель министра юстиции России.

Гальперин отметил, что позиция РФ остается неизменной и в вопросе о том, что международные инстанции, вынесшие эти решения, не имели такой компетенции.

"Хотя бы по той простой причине, что если считать, что если украинский инвестор в Крыму является иностранным с точки зрения украинского государства, то нужно признать, что Крым является территорией России. То есть это даже понятно не юристам", – заявил он.

Все шесть решений о компенсациях будут обжалованы, добавил Гальперин.

Сроки подачи апелляции зависят от национального законодательства государств, в чьих судах будет слушаться апелляция, добавил он.

Гальперин не уточнил, о каких суммах идет речь.

Напомним:

  • Россия аннексировала Крым в феврале-марте 2014 года, воспользовавшись сменой власти в Украине, которая произошла в результате бегства команды экс-президента Виктора Януковича после расстрела людей на Майдане в Киеве.
  • В феврале 2019 года стало известно, что постоянная палата Третейского суда в Гааге признала, что Россия нарушила обязательства по двустороннему соглашению с Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций по отношению к активам ПриватБанка в Крыму. 
  • В марте трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге подтвердил вину России в утрате "Нафтогазом Украины" активов группы в Крыму.
  • В Гаагском арбитраже рассматривается целый ряд подобных дел к РФ. Их участниками, в частности, являются "Нафтогаз Украины", "Укрнафта", бизнесмен Игорь Коломойский, предприятие "Днипроазот".
  • Россия обжаловала два решения международного суда в Гааге по искам украинских компаний за Крым и планирует обжалование еще шести.

Темы: КрыманнексияРосcиясуд
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