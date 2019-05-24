Обвинувачений у держзраді екс-начальник Генштабу вийшов з-під варти

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П'ятниця, 24 травня 2019, 15:37

Апеляційний суд Києва звільнив з-під варти колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил Володимира Заману, обвинуваченого в державній зраді.

Відповідне відео засідання суду 24 травня оприлюднено на Facebook-сторінці Замани.

Колегія суддів постановила апеляційні скарги захисників в інтересах підозрюваного Замани задовольнити частково.

Суд зобов’язав підозрюваного Заману прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи судді.

Заману звільнили з під варти в залі суду.

 

Зазначається, що ухвала суду оскарженню не підлягає.

Водночас, українське законодавство передбачає, що під особисте зобов'язання, особисту поруку, домашній арешт чи заставу не можна відпускати підозрюваних у державній зраді (ст. 176 КПК).

Саме на цю норму закону неодноразово посилались прокурори і суди, коли арештовували різних фігурантів справ про держзраду, зокрема і Заману.

Нагадаємо:

  • 16 травня правоохоронці заявили про завершення розслідування ймовірної державної зради колишнього начальника Генерального штабу Збройних Сил Володимира Замани.
  • 25 лютого 2019 року Замані повідомили про підозру у державній зраді. Суд арештував екс-чиновника.
  • Йому зокрема закидають зменшення особового складу боєздатних військовослужбовців та розформування військових частин. Його дії нібито позбавили державу протиповітряної оборони.
  • Сам екс-військовий, відповідаючи на запитання судді стосовно підозри зазначив: "Мені її вручали, але я вирішив, що це нижче мого достоїнства читати цю галіматью".

Українська правда

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Теми: Генштаб Янукович армія


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