Обвинувачений у держзраді екс-начальник Генштабу вийшов з-під варти
Апеляційний суд Києва звільнив з-під варти колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил Володимира Заману, обвинуваченого в державній зраді.
Відповідне відео засідання суду 24 травня оприлюднено на Facebook-сторінці Замани.
Колегія суддів постановила апеляційні скарги захисників в інтересах підозрюваного Замани задовольнити частково.
Суд зобов’язав підозрюваного Заману прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи судді.
Заману звільнили з під варти в залі суду.
Зазначається, що ухвала суду оскарженню не підлягає.
Водночас, українське законодавство передбачає, що під особисте зобов'язання, особисту поруку, домашній арешт чи заставу не можна відпускати підозрюваних у державній зраді (ст. 176 КПК).
Саме на цю норму закону неодноразово посилались прокурори і суди, коли арештовували різних фігурантів справ про держзраду, зокрема і Заману.
Нагадаємо:
- 16 травня правоохоронці заявили про завершення розслідування ймовірної державної зради колишнього начальника Генерального штабу Збройних Сил Володимира Замани.
- 25 лютого 2019 року Замані повідомили про підозру у державній зраді. Суд арештував екс-чиновника.
- Йому зокрема закидають зменшення особового складу боєздатних військовослужбовців та розформування військових частин. Його дії нібито позбавили державу протиповітряної оборони.
- Сам екс-військовий, відповідаючи на запитання судді стосовно підозри зазначив: "Мені її вручали, але я вирішив, що це нижче мого достоїнства читати цю галіматью".