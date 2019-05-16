Завершене слідство про можливу держзраду екс-начальника Генштабу

Правоохоронці завершили розслідування ймовірної державної зради колишнього начальника Генерального штабу Збройних Сил України Володимира Замани.

Про це повідомляє речник Генпрокуратури Андрій Лисенко, не називаючи ім’я підозрюваного.

За даними "Української правди", йдеться саме про Заману.

Справу розслідувала Головна військова прокуратура та Служба безпеки.

Заману підозрюють за за ч.2 ст.27 (співучасть), ч.1 ст.111 (держзрада) КК України.

"Підозрюваному та захисникам 16.05.2019 надано доступ до матеріалів досудового розслідування", – зазначають у прокуратурі.

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