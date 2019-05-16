Завершене слідство про можливу держзраду екс-начальника Генштабу
Четвер, 16 травня 2019, 16:49
Правоохоронці завершили розслідування ймовірної державної зради колишнього начальника Генерального штабу Збройних Сил України Володимира Замани.
Про це повідомляє речник Генпрокуратури Андрій Лисенко, не називаючи ім’я підозрюваного.
За даними "Української правди", йдеться саме про Заману.
Справу розслідувала Головна військова прокуратура та Служба безпеки.
Заману підозрюють за за ч.2 ст.27 (співучасть), ч.1 ст.111 (держзрада) КК України.
"Підозрюваному та захисникам 16.05.2019 надано доступ до матеріалів досудового розслідування", – зазначають у прокуратурі.
Нагадаємо:
- Володимир Замана обіймав посаду керівника Генерального Штабу Збройних Сил з лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року.
- Янукович звільнив Заману, за неофіційною інформацією, через те, що той відмовився дати наказ на висунення на Київ десантної дивізії з Дніпропетровська.
- Замана свідчив у справі про державну зраду Віктора Януковича. Він говорив, що перші повідомлення про загострення ситуації у Криму почали надходити у січні 2014 року. Замана стверджував, що розмовляв з цього приводу з Олександром Турчиновим, але тогочасне керівництво нібито вирішило не відповідати на агресію.
- Турчинов назвав ці свідчення брехнею.
- 25 лютого 2019 року Замані повідомили про підозру у державній зраді. Суд арештував екс-чиновника.
- Йому зокрема закидають зменшення особового складу боєздатних військовослужбовців та розформування військових частин. Його дії нібито позбавили державу протиповітряної оборони.
- Сам екс-військовий, відповідаючи на запитання судді стосовно підозри зазначив: "Мені її вручали, але я вирішив, що це нижче мого достоїнства читати цю галіматью".
Українська правда