Обвиняемый в госизмене экс-начальник Генштаба вышел из-под стражи
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Пятница, 24 мая 2019, 15:37
Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Владимир Замана, обвиняемого в государственной измене.
Соответствующее видео заседания суда 24 мая обнародовано на Facebook-странице Заманы.
Коллегия судей постановила апелляционные жалобы защитников в интересах подозреваемого Заманы удовлетворить частично.
Суд обязал подозреваемого Заману прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору или судье.
Заману освободили из-под стражи в зале суда.
Отмечается, что решение суда обжалованию не подлежит.
Напомним:
- 16 мая правоохранители заявили о завершении расследования возможной государственной измены бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Владимира Заманы.
- 25 февраля 2019 года Замане сообщили о подозрении в государственной измене. Суд арестовал экс-чиновника.
- Ему частности вменяют уменьшение личного состава боеспособных военнослужащих и расформирование воинских частей. Его действия якобы лишили государство противовоздушной обороны.
- Сам экс-военный, отвечая на вопрос судьи о подозрениях отметил: "Мне его вручали, но я решил, что это ниже моего достоинства читать эту галиматью".
Украинская правда
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