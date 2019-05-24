Обвиняемый в госизмене экс-начальник Генштаба вышел из-под стражи

Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Владимир Замана, обвиняемого в государственной измене.

Соответствующее видео заседания суда 24 мая обнародовано на Facebook-странице Заманы.

Коллегия судей постановила апелляционные жалобы защитников в интересах подозреваемого Заманы удовлетворить частично.

Суд обязал подозреваемого Заману прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору или судье.

Заману освободили из-под стражи в зале суда.

Отмечается, что решение суда обжалованию не подлежит.

В то же время украинское законодательство предусматривает, что под личное обязательство, личное поручительство, домашний арест или залог нельзя отпускать подозреваемых в государственной измене (ст. 176 УПК).

Именно на эту норму закона неоднократно ссылались прокуроры и суды, когда арестовывали различных фигурантов дел о госизмене, в том числе Заману.

Напомним: