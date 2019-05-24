Обвиняемый в госизмене экс-начальник Генштаба вышел из-под стражи

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Пятница, 24 мая 2019, 15:37

Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Владимир Замана, обвиняемого в государственной измене.

Соответствующее видео заседания суда 24 мая обнародовано на Facebook-странице Заманы.

Коллегия судей постановила апелляционные жалобы защитников в интересах подозреваемого Заманы удовлетворить частично.

Суд обязал подозреваемого Заману прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору или судье.

Заману освободили из-под стражи в зале суда.

 

Отмечается, что решение суда обжалованию не подлежит.

Напомним:

  • 16 мая правоохранители заявили о завершении расследования возможной государственной измены бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Владимира Заманы. 
  • 25 февраля 2019 года Замане сообщили о подозрении в государственной измене. Суд арестовал экс-чиновника.
  • Ему частности вменяют уменьшение личного состава боеспособных военнослужащих и расформирование воинских частей. Его действия якобы лишили государство противовоздушной обороны.
  • Сам экс-военный, отвечая на вопрос судьи о подозрениях отметил: "Мне его вручали, но я решил, что это ниже моего достоинства читать эту галиматью".

Украинская правда

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Темы: Генштаб Янукович армия


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