Обвиняемый в госизмене экс-начальник Генштаба вышел из-под стражи

Отмечается, что решение суда обжалованию не подлежит.

Суд обязал подозреваемого Заману прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору или судье.

Украинская правда

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