Луценко заявив про "глибоку кризу" НФ і БПП, бо не слухали його порад

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що пропонував БПП, "Народному фронту" та іншим партіям об'єднатися в єдину, але цього не сталося і тому наразі ці політсили у "глибокій кризі".

Про це він сказав в інтерв'ю Liga.net.

На питання, чи актуально для нього йти на вибори Верховної Ради з партією Петра Порошенка, Луценко відповів, що тримає руку на пульсі політичного життя.

"Два роки тому я пропонував правоцентристам створити єдину партію. Йшлося про об'єднання Народного фронту, БПП і багатьох інших менших проектів. На жаль, цього не сталося. Тому сьогодні Народний фронт, Удар і БПП у глибокій кризі", - сказав він.

За його словами, під час останніх президентських виборів, особливо у другому турі, стало видно, що голосують не лише за Порошенка, а за курс.

На уточнююче питання, хто ж тоді його політичний союзник в майбутньому, генпрокурор зазначив: "А чому ви вирішили, що мені потрібен новий політичний союзник у майбутньому?".

"Я спілкуюся з усіма політиками майданівського табору, можливо, крім Гриценка. Я ще не прийняв остаточного рішення, чи буду брати участь у парламентській кампанії. Але тримаю руку на пульсі політичного життя", - сказав Луценко і додав, що це допомагає в роботі генпрокурора.

Читайте також: Хто куди. Порошенко оновлює БПП, Гройсман з Кличком йдуть окремо, а Луценко хоче залишитись у ГПУ

Нагадаємо: