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Луценко заявил о "глубоком кризисе" НФ и БПП, потому что не слушали его советов

Пятница, 24 мая 2019, 16:03

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что предлагал БПП, "Народному фронту" и другим партиям объединиться в единую, но этого не произошло и поэтому сейчас эти политсилы в "глубоком кризисе".

Об этом он сказал в интервью Liga.net.

На вопрос, актуально ли для него идти на выборы Верховной Рады с партией Петра Порошенко, Луценко ответил, что держит руку на пульсе политической жизни.

"Два года назад я предлагал правоцентристам создать единую партию. Речь шла об объединении "Народного фронта", БПП и многих других проектов. К сожалению, этого не произошло. Поэтому сегодня Народный фронт, Удар и БПП в глубоком кризисе", - сказал он.

По его словам, во время последних президентских выборов, особенно во втором туре, стало видно, что голосуют не только за Порошенко, а за курс.

На уточняющий вопрос, кто же тогда его политический союзник в будущем, генпрокурор отметил: "А почему вы решили, что мне нужен новый политический союзник в будущем?".

"Я общаюсь со всеми политиками майдановского лагеря, возможно, кроме Гриценко. Я еще не принял окончательного решения, буду ли участвовать в парламентской кампании. Но держу руку на пульсе политической жизни", - сказал Луценко и добавил, что это помогает в работе генпрокурора.

Читайте также: Кто куда. Порошенко обновляет БПП, Гройсман с Кличко идут отдельно, а Луценко хочет остаться в ГПУ

Напомним:

  • Внеочередные выборы в парламент должны состояться 21 июля.

Темы: ЛуценкоГенпрокуратураПорошенковиборы
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