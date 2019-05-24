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У ГПУ пояснили, чому суд відпустив Заману

П'ятниця, 24 травня 2019, 16:22

Захист екс-начальника Генштабу Володимира Замани вважає, що ризики, які стали підставою для його арешту, змінились після завершення розслідування.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури, коментуючи рішення суду, який відпустив Заману з-під арешту.

"Підставами для прийняття такого рішення стали, в тому числі, доводи сторони захисту про зміну ризиків… у зв’язку із оголошенням Головною військовою прокуратурою про закінчення досудового розслідування", – зазначили в ГПУ.

Серед передбачених законом ризиків, які можуть бути підставою для арешту, є переховування від правоохоронців, знищення, приховування або спотворення доказів, незаконний вплив на інших фігурантів, перешкоджання слідству або вчинення інших правопорушень.

Прокуратура каже, що ретельно вивчить всі інші підстави після проголошення судом повного тексту ухвали апеляційного суду, який відбудеться 29.05.2019.

Нагадаємо:

  • 24 травня Апеляційний суд Києва звільнив з-під варти Заману, обвинуваченого в державній зраді.
  • Водночас, українське законодавство передбачає, що під особисте зобов'язання, особисту поруку, домашній арешт чи заставу не можна відпускати підозрюваних у державній зраді (ст. 176 КПК).
  • Саме на цю норму закону неодноразово посилались прокурори і суди, коли арештовували різних фігурантів справ про держзраду, зокрема і Заману.
  • 16 травня правоохоронці заявили про завершення розслідування ймовірної державної зради колишнього начальника Генерального штабу Збройних Сил Володимира Замани.
  • 25 лютого 2019 року Замані повідомили про підозру у державній зраді. Суд арештував екс-чиновника.
  • Йому зокрема закидають зменшення особового складу боєздатних військовослужбовців та розформування військових частин. Його дії нібито позбавили державу протиповітряної оборони.
  • Сам екс-військовий, відповідаючи на запитання судді стосовно підозри зазначив: "Мені її вручали, але я вирішив, що це нижче мого достоїнства читати цю галіматью".

Українська правда

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Теми: ГенштабЯнуковичармія
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