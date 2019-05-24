У ГПУ пояснили, чому суд відпустив Заману

Захист екс-начальника Генштабу Володимира Замани вважає, що ризики, які стали підставою для його арешту, змінились після завершення розслідування.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури, коментуючи рішення суду, який відпустив Заману з-під арешту.

"Підставами для прийняття такого рішення стали, в тому числі, доводи сторони захисту про зміну ризиків… у зв’язку із оголошенням Головною військовою прокуратурою про закінчення досудового розслідування", – зазначили в ГПУ.

Серед передбачених законом ризиків, які можуть бути підставою для арешту, є переховування від правоохоронців, знищення, приховування або спотворення доказів, незаконний вплив на інших фігурантів, перешкоджання слідству або вчинення інших правопорушень.

Прокуратура каже, що ретельно вивчить всі інші підстави після проголошення судом повного тексту ухвали апеляційного суду, який відбудеться 29.05.2019.

Нагадаємо: