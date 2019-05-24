В ГПУ объяснили, почему суд отпустил Заману

Защита экс-начальника Генштаба Владимир Заманы считает, что риски, которые стали основанием для его ареста, изменились после завершения расследования.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, комментируя решение суда, который отпустил Заману из-под ареста.

"Основаниями для принятия такого решения стали, в том числе, доводы стороны защиты об изменении рисков... в связи с объявлением Главной военной прокуратурой об окончании досудебного расследования", – отметили в ГПУ.

Среди предусмотренных законом рисков, которые могут быть основанием для ареста, является бегство от правоохранителей, уничтожение, сокрытие или искажение доказательств, незаконное влияние на других фигурантов, препятствование следствию или совершение других правонарушений.

Прокуратура говорит, что тщательно изучит все другие основания после провозглашения судом полного текста постановления апелляционного суда, который состоится 29.05.2019.

Напомним: