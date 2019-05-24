В ГПУ объяснили, почему суд отпустил Заману
Защита экс-начальника Генштаба Владимир Заманы считает, что риски, которые стали основанием для его ареста, изменились после завершения расследования.
Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, комментируя решение суда, который отпустил Заману из-под ареста.
"Основаниями для принятия такого решения стали, в том числе, доводы стороны защиты об изменении рисков... в связи с объявлением Главной военной прокуратурой об окончании досудебного расследования", – отметили в ГПУ.
Среди предусмотренных законом рисков, которые могут быть основанием для ареста, является бегство от правоохранителей, уничтожение, сокрытие или искажение доказательств, незаконное влияние на других фигурантов, препятствование следствию или совершение других правонарушений.
Прокуратура говорит, что тщательно изучит все другие основания после провозглашения судом полного текста постановления апелляционного суда, который состоится 29.05.2019.
Напомним:
- 24 мая Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи Заману, обвиняемого в государственной измене.
- В то же время украинское законодательство предусматривает, что под личное обязательство, личное поручительство, домашний арест или залог нельзя отпускать подозреваемых в государственной измене (ст. 176 УПК).
- Именно на эту норму закона неоднократно ссылались прокуроры и суды, когда арестовывали различных фигурантов дел о госизмене, в том числе Заману.
- 16 мая правоохранители заявили о завершении расследования возможной государственной измены бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Владимира Заманы.
- 25 февраля 2019 года Замане сообщили о подозрении в государственной измене. Суд арестовал экс-чиновника.
- Ему частности вменяют уменьшение личного состава боеспособных военнослужащих и расформирование воинских частей. Его действия якобы лишили государство противовоздушной обороны.
- Сам экс-военный, отвечая на вопрос судьи о подозрениях отметил: "Мне его вручали, но я решил, что это ниже моего достоинства читать эту галиматью".