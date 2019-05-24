Старий будинок на київському Подолі знову горів

У Києві знову горів закинутий будинок на вулиці Щекавицькій, 19/33, який є історичною пам’яткою.

Про це повідомляють жителі Подолу, зокрема й у соцмержах.

Будинок на Щекавицькій горить Фото Артема Ільченка з Fb-групи "Подоляночка"

Мешканці сусіднього будинку, що на Межигірській 25, кажуть про підпал.

"Дим високий, у сквер (що поруч із кінотеатром "Жовтень" – ред.) неможливо димно" – зазначила місцева мешканка, повідомляючи про пожежу.

Пожежники, поліція та "швидка допомога" приїхали за викликом.

Дім на розі Щекавицької та Межигірської Фото киян

Станом на 18 годину вогонь загасили.

Це далеко не перша пожежа на територій старовинного нежилого будинку, який наполовину розвалився: дах провалився, стіни пішли тріщинами, з них ростуть дерева. Пожежі там були і минулого, і позаминулого року.

Будівлю довели до напівзруйнованого стану не лише пожежами, а й спробами демонтажу.

На виправдання своєї бездіяльності влада заявляла, що будинок на розі Щекавицької та Межигірської перебуває у приватній власності.

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