Старий будинок на київському Подолі знову горів
У Києві знову горів закинутий будинок на вулиці Щекавицькій, 19/33, який є історичною пам’яткою.
Про це повідомляють жителі Подолу, зокрема й у соцмержах.
Мешканці сусіднього будинку, що на Межигірській 25, кажуть про підпал.
"Дим високий, у сквер (що поруч із кінотеатром "Жовтень" – ред.) неможливо димно" – зазначила місцева мешканка, повідомляючи про пожежу.
Пожежники, поліція та "швидка допомога" приїхали за викликом.
Станом на 18 годину вогонь загасили.
Це далеко не перша пожежа на територій старовинного нежилого будинку, який наполовину розвалився: дах провалився, стіни пішли тріщинами, з них ростуть дерева. Пожежі там були і минулого, і позаминулого року.
Будівлю довели до напівзруйнованого стану не лише пожежами, а й спробами демонтажу.
На виправдання своєї бездіяльності влада заявляла, що будинок на розі Щекавицької та Межигірської перебуває у приватній власності.
Зазначимо:
- Останнім часом столичний Поділ чимдалі більше забудовують, скандали не вщухають.
- Так званий "будинок-монстр" на Нижньому Валу 27-29 не заселено, бо він вищий за наданий дозвіл і за норми забудови старого Подолу. Чергове засідання суду з приводу нього відбудеться 29 травня.
- "Оголений" Гостинний двір на Контрактовій площі досі не реставрують.
- У пішохідній зоні на вулиці Сагайдачного будуть 6-поверховий будинок поруч із дво- і триповерховими, що також зруйнує архітектурний ансамбль старовинної вулиці.
- Проблему Поштової площі, де активісти домагаються створення музею замість торгового центру, також не вирішено. Зараз занедбаний до цього Річковий вокзал відкрили як арт-простір для відвідувачів, а під ним активно продають вуличну їжу.