Старий будинок на київському Подолі знову горів

5278 переглядів
П'ятниця, 24 травня 2019, 18:15

У Києві знову горів закинутий будинок на вулиці Щекавицькій, 19/33, який є історичною пам’яткою.

Про це повідомляють жителі Подолу, зокрема й у соцмержах.

Будинок на Щекавицькій горить
Будинок на Щекавицькій горить
Фото Артема Ільченка з Fb-групи "Подоляночка"

Мешканці сусіднього будинку, що на Межигірській 25, кажуть про підпал.

"Дим високий, у сквер (що поруч із кінотеатром "Жовтень" – ред.) неможливо димно" – зазначила місцева мешканка, повідомляючи про пожежу.

Пожежники, поліція та "швидка допомога" приїхали за викликом.

 
Дім на розі Щекавицької та Межигірської
Фото киян
 
 

Станом на 18 годину вогонь загасили.

 

Це далеко не перша пожежа на територій старовинного нежилого будинку, який наполовину розвалився: дах провалився, стіни пішли тріщинами, з них ростуть дерева. Пожежі там були і минулого, і позаминулого року.

Будівлю довели до напівзруйнованого стану не лише пожежами, а й спробами демонтажу.

На виправдання своєї бездіяльності влада заявляла, що будинок на розі Щекавицької та Межигірської перебуває у приватній власності.

Зазначимо:

  • Останнім часом столичний Поділ чимдалі більше забудовують, скандали не вщухають.
  • Так званий "будинок-монстр" на Нижньому Валу 27-29 не заселено, бо він вищий за наданий дозвіл і за норми забудови старого Подолу. Чергове засідання суду з приводу нього відбудеться 29 травня.
  • "Оголений" Гостинний двір на Контрактовій площі досі не реставрують.
  • У пішохідній зоні на вулиці Сагайдачного будуть 6-поверховий будинок поруч із дво- і триповерховими, що також зруйнує архітектурний ансамбль старовинної вулиці.
  • Проблему Поштової площі, де активісти домагаються створення музею замість торгового центру, також не вирішено. Зараз занедбаний до цього Річковий вокзал відкрили як арт-простір для відвідувачів, а під ним активно продають вуличну їжу.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Київ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У центрі Києва перекриють рух через бігунів і велосипедистів 24 травня 2019, 10:09
Аеропорт "Київ" подовжить злітну смугу 23 травня 2019, 17:43
Рейдери намагалися "віджати" київський готель 23 травня 2019, 14:38
Усі новини
Головні новини
Гройсман розповів про партію, з якою піде на вибори
Ляшко повідомив про вихід Мосійчука з "Радикальної партії": Баба з воза – кобилі легше
На священиків ПЦУ наклали обмеження у політичному житті
Партія Порошенка змінила назву
Усі новини
дослідження

Жінки продуктивніші у спеку

здоров'я

Грип 2019: симптоми, лікування, як передається і як відрізнити від застуди

тест

Гра престолів: хто кому брат, сестра, родич і коханий?