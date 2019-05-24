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Старый дом на киевском Подоле снова горел

Пятница, 24 мая 2019, 18:15

В Киеве снова горел заброшенный дом на улице Щекавицкой, 19/33, который является историческим памятником.

Об этом сообщают жители Подола, в частности в соцсетях.

Старый дом на Щекавицкой
Старый дом на Щекавицкой
Фото Артема Ильченко из Fb-группы "Подоляночка"

Жители соседнего дома, что на Межигорской 25, говорят о поджоге.

"Дым высокий, в сквере (рядом с кинотеатром "Жовтень" – ред.) невозможно дымно", – отметила местная жительница, сообщая о пожаре.

Пожарные, полиция и "скорая помощь" приехали по вызову.

Дом на пересечении Межигорской и Щекавицкой
Дом на пересечении Межигорской и Щекавицкой
Фото киевлян
 
 

По состоянию на 18 часов огонь потушили.

 

Это далеко не первый пожар на территории старинного нежилого дома, который наполовину развалился: крыша провалилась, стены пошли трещинами, из них растут деревья. Пожары там были и в прошлом, и в позапрошлом году.

Здание довели до полуразрушенного состояния не только пожарами, но и попытками демонтажа.

В оправдание своей бездеятельности власти заявляли, что дом на перекрестке Щекавицкой и Межигорской находится в частной собственности.

Отметим:

  • В последнее время столичный Подол все больше застраивают, скандалы не утихают.
  • Так называемый "дом-монстр" на Нижнем Валу 27-29 не заселен, потому что он выше выданного разрешения и норм застройки старого Подола. Очередное заседание суда по поводу него состоится 29 мая.
  • "Обнаженный" Гостиный двор на Контрактовой площади до сих пор не реставрируют.
  • В пешеходной зоне на улице Сагайдачного строят 6-этажный дом рядом с двух- и трехэтажными, что также разрушит архитектурный ансамбль старинной улицы.
  • Проблему Почтовой площади, где активисты добиваются создания музея вместо торгового центра, тоже не решели. Сейчас заброшенный до этого Речной вокзал открыли как арт-пространство для посетителей, а под ним активно продают уличную еду.

Украинская правда

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Темы: Киев
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