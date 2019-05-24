Старый дом на киевском Подоле снова горел
В Киеве снова горел заброшенный дом на улице Щекавицкой, 19/33, который является историческим памятником.
Об этом сообщают жители Подола, в частности в соцсетях.
Жители соседнего дома, что на Межигорской 25, говорят о поджоге.
"Дым высокий, в сквере (рядом с кинотеатром "Жовтень" – ред.) невозможно дымно", – отметила местная жительница, сообщая о пожаре.
Пожарные, полиция и "скорая помощь" приехали по вызову.
По состоянию на 18 часов огонь потушили.
Это далеко не первый пожар на территории старинного нежилого дома, который наполовину развалился: крыша провалилась, стены пошли трещинами, из них растут деревья. Пожары там были и в прошлом, и в позапрошлом году.
Здание довели до полуразрушенного состояния не только пожарами, но и попытками демонтажа.
В оправдание своей бездеятельности власти заявляли, что дом на перекрестке Щекавицкой и Межигорской находится в частной собственности.
Отметим:
- В последнее время столичный Подол все больше застраивают, скандалы не утихают.
- Так называемый "дом-монстр" на Нижнем Валу 27-29 не заселен, потому что он выше выданного разрешения и норм застройки старого Подола. Очередное заседание суда по поводу него состоится 29 мая.
- "Обнаженный" Гостиный двор на Контрактовой площади до сих пор не реставрируют.
- В пешеходной зоне на улице Сагайдачного строят 6-этажный дом рядом с двух- и трехэтажными, что также разрушит архитектурный ансамбль старинной улицы.
- Проблему Почтовой площади, где активисты добиваются создания музея вместо торгового центра, тоже не решели. Сейчас заброшенный до этого Речной вокзал открыли как арт-пространство для посетителей, а под ним активно продают уличную еду.