Зеленский впервые встретился с минской группой
Президент Владимир Зеленский провел первую встречу с представителями украинской гуманитарной группы ТКГ в Минске.
Об этом на своей странице в Facebook написала нардеп Ирина Геращенко.
"Состоялась встреча представителей украинских гуманитарной группы ТКГ в Минске с новоизбранным президентом Зеленским, на которой также присутствовали руководство СБУ и объединенного центра по вопросам пропавших без вести и заложников, также вовлечены в работу группы эксперты", - написала она.
"Проинформировали (Зеленского – ред.) о работе гуманитарной группы, детали переговоров, позиции, которые отстаивали, фамилии и списки заложников и пропавших, другую проблематику", - добавила Геращенко.
Напомним:
- Ирина Геращенко 16 мая сообщила, что написала заявление об увольнении с должностей уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, представителя Украины в гуманитарной подгруппе.
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