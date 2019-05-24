Зеленский впервые встретился с минской группой

Президент Владимир Зеленский провел первую встречу с представителями украинской гуманитарной группы ТКГ в Минске.

Об этом на своей странице в Facebook написала нардеп Ирина Геращенко.

"Состоялась встреча представителей украинских гуманитарной группы ТКГ в Минске с новоизбранным президентом Зеленским, на которой также присутствовали руководство СБУ и объединенного центра по вопросам пропавших без вести и заложников, также вовлечены в работу группы эксперты", - написала она.

"Проинформировали (Зеленского – ред.) о работе гуманитарной группы, детали переговоров, позиции, которые отстаивали, фамилии и списки заложников и пропавших, другую проблематику", - добавила Геращенко.

Напомним: