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Зеленский впервые встретился с минской группой

Пятница, 24 мая 2019, 18:31

Президент Владимир Зеленский провел первую встречу с представителями украинской гуманитарной группы ТКГ в Минске.

Об этом на своей странице в Facebook написала нардеп Ирина Геращенко.

"Состоялась встреча представителей украинских гуманитарной группы ТКГ в Минске с новоизбранным президентом Зеленским, на которой также присутствовали руководство СБУ и объединенного центра по вопросам пропавших без вести и заложников, также вовлечены в работу группы эксперты", - написала она.

"Проинформировали (Зеленского – ред.) о работе гуманитарной группы, детали переговоров, позиции, которые отстаивали, фамилии и списки заложников и пропавших, другую проблематику", - добавила Геращенко.

Напомним:

  • Ирина Геращенко 16 мая сообщила, что написала заявление об увольнении с должностей уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, представителя Украины в гуманитарной подгруппе.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийМинские соглашения
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