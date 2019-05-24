Ляшко повідомив про вихід Мосійчука з "Радикальної партії": Баба з воза – кобилі легше

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко повідомив про вихід народного депутата Ігоря Мосійчука з його партії.

Про це Ляшко розповів в ефірі телеканалу Newsone.

"Я хочу вас поінформувати, що Ігор (Мосійчук – УП) народний депутат України, але в вашій студії сьогодні він не буде представляти "Радикальну партію". Сьогодні вранці у мене була розмова з Ігорем Мосійчуком. Він заявив мені про те, що він подає заяву про вихід із "Радикальної партії". Я вітаю його з цим рішенням, баба з воза – кобилі легше", - сказав Ляшко.

Мосійчук підтвердив цю інформацію у Facebook.

"Це було нелегке, добре виважене рішення, яке я був змушений ухвалити. Серйозні ідеологічні розбіжності тягли за собою конфлікти з окремими членами команди. Я не можу іти всупереч власних переконань, і не хочу працювати в атмосфері конфронтації з людьми, яких, попри всі розбіжності, глибоко поважаю", - стверджує нардеп.

Він заявив, що вдячний Ляшку та решті команди "за роки плідної співпраці".

"Не маю, а ні підстав, а ні бажання для будь-якої ворожнечі, чи протистояння. Іду з повагою і вдячністю, та обіцяю, що яка б не склалась ситуація в країні і політиці, ніколи не скажу злого слова на адресу партії і її представників", - запевнив Мосійчук.

Він наголосив, що "ні з ким не прощається і не збирається на відпочинок".

"У будь-якому випадку не полишу громадської і журналістської діяльності, та сподіваюсь, що Бог дасть сил продовжити і політичну діяльність. Наразі визначаюсь, щодо подальших дій. Як тільки ухвалю конкретне рішення – повідомлю громадськість і ЗМІ", - розповів Мосійчук про свої дії.

Нагадаємо: