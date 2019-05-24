Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ляшко повідомив про вихід Мосійчука з "Радикальної партії": Баба з воза – кобилі легше

П'ятниця, 24 травня 2019, 19:46
Ляшко повідомив про вихід Мосійчука з Радикальної партії: Баба з воза – кобилі легше
Телеграф

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко повідомив про вихід народного депутата Ігоря Мосійчука з його партії.

Про це Ляшко розповів в ефірі телеканалу Newsone.

"Я хочу вас поінформувати, що Ігор (Мосійчук – УП) народний депутат України, але в вашій студії сьогодні він не буде представляти "Радикальну партію". Сьогодні вранці у мене була розмова з Ігорем Мосійчуком. Він заявив мені про те, що він подає заяву про вихід із "Радикальної партії". Я вітаю його з цим рішенням, баба з воза – кобилі легше", - сказав Ляшко.

Мосійчук підтвердив цю інформацію у Facebook.

"Це було нелегке, добре виважене рішення, яке я був змушений ухвалити. Серйозні ідеологічні розбіжності тягли за собою конфлікти з окремими членами команди. Я не можу іти всупереч власних переконань, і не хочу працювати в атмосфері конфронтації з людьми, яких, попри всі розбіжності, глибоко поважаю", - стверджує нардеп.

Він заявив, що вдячний Ляшку та решті команди "за роки плідної співпраці".

"Не маю, а ні підстав, а ні бажання для будь-якої ворожнечі, чи протистояння. Іду з повагою і вдячністю, та обіцяю, що яка б не склалась ситуація в країні і політиці, ніколи не скажу злого слова на адресу партії і її представників", - запевнив Мосійчук.

Він наголосив, що "ні з ким не прощається і не збирається на відпочинок".

"У будь-якому випадку не полишу громадської і журналістської діяльності, та сподіваюсь, що Бог дасть сил продовжити і політичну діяльність. Наразі визначаюсь, щодо подальших дій. Як тільки ухвалю конкретне рішення – повідомлю громадськість і ЗМІ", - розповів Мосійчук про свої дії.

Нагадаємо:

  • На позачергових виборах у 2014 році Ігор Мосійчук балотувався до Верховної Ради від "Радикальної партії Олега Ляшка".

Марія Думанська, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Ляшко ОлегМосійчукРадикальна партія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
Ляшко Олег
У Києві машина з Ляшком зіткнулась з автівкою СБУ: екснардеп влаштував скандал
Олег Ляшко зайнявся майнінгом криптовалют
Троє в центрі. Як Гройсман, Смешко і Ляшко пробиваються в Раду
Останні новини
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджений дім, садок і згорілі машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
Усі новини...
Реклама: