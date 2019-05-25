Війна на сході: 17 обстрілів за добу, загинув український військовий

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Субота, 25 травня 2019, 07:59

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 і 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • двічі поблизу населеного пункту Піски – з мінометів калібрів 120 і 82 мм та автоматичних станкових гранатометів;
  • біля міста Красногорівка – з протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів;
  • в районі населеного пункту Верхньоторецьке – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • тричі поблизу міста Авдіївка – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • біля населеного пункту Кам’янка – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
  • поблизу села Гнутове – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
  • тричі біля населених пунктів Новотроїцьке, Красногорівка і Новоселівка Друга – зі станкових протитанкових гранатометів;
  • поблизу села Лебединське – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні чотири рази:

  • поблизу населеного пункту Шуми – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;
  • в районі населеного пункту Золоте-4 – з мінометів калібру 82 мм;
  • біля населеного пункту Майорськ – з ручних протитанкових гранатометів;
  • в районі населеного пункту Станиця Луганська – зі стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, один отримав поранення.

Як повідомляється, на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 24 травня одного окупанта було знищено, ще трьох поранено.

Станом на 7:00 25 травня обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

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Теми: ООС бойові дії


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