Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Война на востоке: 17 обстрелов за сутки, погиб украинский военный

Суббота, 25 мая 2019, 07:59
Война на востоке: 17 обстрелов за сутки, погиб украинский военный

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • дважды вблизи населенного пункта Пески - из минометов калибров 120 и 82 мм и автоматических станковых гранатометов;
  • у города Красногоровка - из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов;
  • в районе населенного пункта Верхнеторецкое - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • трижды вблизи города Авдеевка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • у населенного пункта Каменка - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи села Гнутово - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • трижды у населенных пунктов Новотроицкое, Красногоровка и Новоселовка Вторая - из станковых противотанковых гранатометов;
  • вблизи села Лебединское - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны четыре раза:

  • вблизи населенного пункта Шумы - из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Золотое-4 - из минометов калибра 82 мм;
  • у населенного пункта Майорск - из ручных противотанковых гранатометов;
  • в районе населенного пункта Станица Луганская - из стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения.

Как сообщается, на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 24 мая один оккупант был уничтожен, еще трое ранены.

По состоянию на 7:00 25 мая обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Темы: ООСбоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: