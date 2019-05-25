На Заході України спадає вода, будинки вже не підтоплені

В Івано-Франківській та Закарпатській областях, що постраждали від повеней, станом на ранок суботи немає підтоплень житлових будинків, рівень води поступово спадає.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що в Івано-Франківській області внаслідок інтенсивних опадів протягом 20-23 травня в зону підтоплення потрапили 1721 житловий будинок та 6137 дворогосподарств у 78 населених пунктах області.

Залишаються підтопленими 27 дворогосподарств у 5 населених пунктах області: Калушський район (м. Калуш, с. Перевозець), Городенківський район ( с. Топорівці), Надвірнянський район ( с. Пнів), Рогатинський район (смт. Букачівці).

У Закарпатській області протягом 20-23 травня в зону підтоплення потрапили 114 житлових будинків (на даний час підтоплень житлових будинків немає), 574 підвальних приміщення житлових будинків (залишаються підтопленими 90), 610 дворогосподарств (залишаються підтопленими 153), 1988 га сільськогосподарських угідь (залишаються підтопленими 492 га), 170 га пасовищ (залишаються підтопленими 52 га).

Нагадаємо: