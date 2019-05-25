Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Западе Украины спадает вода, дома уже не подтоплены

Суббота, 25 мая 2019, 10:13
На Западе Украины спадает вода, дома уже не подтоплены
ДСНС

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях, пострадавших от наводнений, по состоянию на утро субботы нет подтоплений жилых домов, уровень воды постепенно спадает.

 

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

 

Отмечается, что в Ивано-Франковской области в результате интенсивных осадков в течение 20-23 мая в зону подтопления попали 1721 жилой дом и 6137 домохозяйств в 78 населенных пунктах области.

 

Остаются подтопленными 27 домохозяйств в 5 населенных пунктах области: Калушский район (г. Калуш, с. Перевозец), Городенковский район (с. Топоривци), Надвирнянский район (с. Пнив), Рогатинский район (с. Букачовцы).

В Закарпатской области в течение 20-23 мая в зону подтопления попали 114 жилых домов (в настоящее время подтоплений жилых домов нет), 574 подвальных помещения жилых домов (остаются подтопленными 90), 610 домохозяйств (остаются подтопленными 153), 1988 га сельскохозяйственных угодий (остаются подтопленными 492 га), 170 га пастбищ (остаются подтопленными 52 га).

Напомним:

  • На Закарпатье и Ивано-Франковщине из-за сильных ливней начался паводок. Президент Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Ивано-Франковская областьЗакарпатьеГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Ивано-Франковская область
На Говерле молния убила мужчину и девочку
На Прикарпатье из-за непогоды размыло дороги
"Езжай в свой Бахмут": в "Буковеле" мужчина оскорбил военного на реабилитации
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: