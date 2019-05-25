На Западе Украины спадает вода, дома уже не подтоплены

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Суббота, 25 мая 2019, 10:13

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях, пострадавших от наводнений, по состоянию на утро субботы нет подтоплений жилых домов, уровень воды постепенно спадает.

 

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

 

Отмечается, что в Ивано-Франковской области в результате интенсивных осадков в течение 20-23 мая в зону подтопления попали 1721 жилой дом и 6137 домохозяйств в 78 населенных пунктах области.

 

Остаются подтопленными 27 домохозяйств в 5 населенных пунктах области: Калушский район (г. Калуш, с. Перевозец), Городенковский район (с. Топоривци), Надвирнянский район (с. Пнив), Рогатинский район (с. Букачовцы).

В Закарпатской области в течение 20-23 мая в зону подтопления попали 114 жилых домов (в настоящее время подтоплений жилых домов нет), 574 подвальных помещения жилых домов (остаются подтопленными 90), 610 домохозяйств (остаются подтопленными 153), 1988 га сельскохозяйственных угодий (остаются подтопленными 492 га), 170 га пастбищ (остаются подтопленными 52 га).

Напомним:

  • На Закарпатье и Ивано-Франковщине из-за сильных ливней начался паводок. Президент Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Украинская правда

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Темы: Ивано-Франковская область Закарпатье ГСЧС


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