Філарет прийшов привітати Епіфанія з Днем ангела
Почесний патріарх ПЦУ Філарет взяв участь у літургії в День тезоіменитства (День ангела) предстоятеля ПЦУ Епіфанія.
Як повідомив у Facebook речник ПЦУ Іван Сидор, літургія відбулася в Михайлівському золотоверхому соборі.
"Під покровом Божої Матері зібралися усі: український єпископат, духовенство, поважні гості з Константинополя і святої гори Афон, студенти духовної академії, віряни. Прийшов привітати митрополита Епіфанія і спільно помолитися патріарх Філарет", - написав Сидор.
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Нагадаємо:
- Після того, як почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив незгоду з діями очільника церкви Епіфанія, синод священиків зібрався для обговорення і врегулювання конфлікту.
- Філарет стверджує, що при переговорах про створення Єдиної помісної православної української церкви президент Петро Порошенко вмовив його зняти свою кандидатуру на предстоятеля, але пообіцяв негласне керівництво.
- Тепер Філарет каже, що домовленості порушено та критикує дії Епіфанія.
- 24 травня Епіфаній заявив, що на синоді ПЦУ Філарет не захотів висловлювати йому підтримку.
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