Філарет прийшов привітати Епіфанія з Днем ангела

Почесний патріарх ПЦУ Філарет взяв участь у літургії в День тезоіменитства (День ангела) предстоятеля ПЦУ Епіфанія.

Як повідомив у Facebook речник ПЦУ Іван Сидор, літургія відбулася в Михайлівському золотоверхому соборі.

"Під покровом Божої Матері зібралися усі: український єпископат, духовенство, поважні гості з Константинополя і святої гори Афон, студенти духовної академії, віряни. Прийшов привітати митрополита Епіфанія і спільно помолитися патріарх Філарет", - написав Сидор.

Читайте також: Отці і діти. Чому сваряться патріарх Філарет та митрополит Епіфаній

Нагадаємо: