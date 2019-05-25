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Філарет прийшов привітати Епіфанія з Днем ангела

Субота, 25 травня 2019, 14:28
Філарет прийшов привітати Епіфанія з Днем ангела
Фото з Facebook Івана Сидора

Почесний патріарх ПЦУ Філарет взяв участь у літургії в День тезоіменитства (День ангела) предстоятеля ПЦУ Епіфанія.

Як повідомив у Facebook речник ПЦУ Іван Сидор, літургія відбулася в Михайлівському золотоверхому соборі.

"Під покровом Божої Матері зібралися усі: український єпископат, духовенство, поважні гості з Константинополя і святої гори Афон, студенти духовної академії, віряни. Прийшов привітати митрополита Епіфанія і спільно помолитися патріарх Філарет", - написав Сидор.

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Нагадаємо:

  • Після того, як почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив незгоду з діями очільника церкви Епіфанія, синод священиків зібрався для обговорення і врегулювання конфлікту.
  • Філарет стверджує, що при переговорах про створення Єдиної помісної православної української церкви президент Петро Порошенко вмовив його зняти свою кандидатуру на предстоятеля, але пообіцяв негласне керівництво.
  • Тепер Філарет каже, що домовленості порушено та критикує дії Епіфанія.
  • 24 травня Епіфаній заявив, що на синоді ПЦУ Філарет не захотів висловлювати йому підтримку.

Українська правда

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Теми: Православна Церква УкраїниЕпіфанійФіларет
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