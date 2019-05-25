Филарет пришел поздравить Епифания с Днем ангела

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Суббота, 25 мая 2019, 14:28

Почетный патриарх ПЦУ Филарет принял участие в литургии в День тезоименитства (День ангела) предстоятеля ПЦУ Епифания.

Как сообщил в Facebook представитель ПЦУ Иван Сидор, литургия состоялась в Михайловском Златоверхом соборе.

"Под покровом Божьей Матери собрались все: украинский епископат, духовенство, почетные гости из Константинополя и святой горы Афон, студенты духовной академии, верующие. Пришел поздравить митрополита Епифания и совместно помолиться патриарх Филарет", - написал Сидор.

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Напомним:

  • После того, как почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил несогласие с действиями главы церкви Епифания, синод священников собрался для обсуждения и урегулирования конфликта.
  • Филарет утверждает, что при переговорах о создании Единой поместной православной украинской церкви президент Петр Порошенко уговорил его снять свою кандидатуру на предстоятеля, но пообещал негласное руководство.
  • Теперь Филарет говорит, что договоренности нарушены и критикует действия Епифания.
  • 24 мая Епифаний заявил, что на синоде ПЦУ Филарет не захотел высказывать ему поддержку.

Украинская правда

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Темы: Православная Церковь Украины Епифаний Филарет


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