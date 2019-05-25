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Політв'язень Бекіров: "Мені треба вийти, бо помру"

Субота, 25 травня 2019, 16:42
Політв'язень Бекіров: Мені треба вийти, бо помру

Стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російська окупаційна влада звинувачує у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки, стабільно важкий.

Про це на засіданні громадського об'єднання "Кримська солідарність" повідомив адвокат Бекирова Іслям Веліляєв, пише "Крим.Реалії".

"Бекірову дуже погано. Я бачив його вчора: обличчя набрякле, постійна задишка, бронхи забиті, каже, що зовсім не відчуває пальців ноги. Його підсадили на інсулін і вливають величезні дози, посилаючись на протокол лікування. Хоча до затримання він підтримував цукор в крові за допомогою таблеток. Кожного місяця дозу збільшують, підшлункова залоза вже не витримує, і це - окрім величезних проблем з серцем", - повідомив адвокат.

За його словами, 14 травня Бекірову мали зробити спірографію у лікарні Семашко, що дозволить оцінити ефективність лікування. Однак, як зазначає Веліляєв, лікарі затягують процедуру, оскільки не хочуть підтверджувати неспроможність методу лікування.

"Його сили закінчуються. Едем сказав мені: "Іслям, зроби що-небудь мені треба вийти, інакше я просто помру", - повідомив Веліляєв. 

Нагадаємо:

  • Окупанти затримали Едема Бекірова 12 грудня 2018 року на адмінкордоні з Кримом.
  • Бекірова утримують у Сімферопольському СІЗО у справі про "зберігання і передачe вибухонебезпечних речовин і патронів".
  • У Бекірова 1 група інвалідності, він страждає від декількох важких хвороб.
  • За рішенням "Київського районного суду", Бекірова заарештували.
  • Раніше адвокат політв'язня повідомляв, що стан здоров'я Бекірова погіршується після прийому медпрепаратів за новим призначенням лікарів.
  • Чергове засідання щодо продовження терміну арешту Бекірова призначено на 5 червня.

Теми: політв'язніКримРосія
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