Політв'язень Бекіров: "Мені треба вийти, бо помру"
Стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російська окупаційна влада звинувачує у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки, стабільно важкий.
Про це на засіданні громадського об'єднання "Кримська солідарність" повідомив адвокат Бекирова Іслям Веліляєв, пише "Крим.Реалії".
"Бекірову дуже погано. Я бачив його вчора: обличчя набрякле, постійна задишка, бронхи забиті, каже, що зовсім не відчуває пальців ноги. Його підсадили на інсулін і вливають величезні дози, посилаючись на протокол лікування. Хоча до затримання він підтримував цукор в крові за допомогою таблеток. Кожного місяця дозу збільшують, підшлункова залоза вже не витримує, і це - окрім величезних проблем з серцем", - повідомив адвокат.
За його словами, 14 травня Бекірову мали зробити спірографію у лікарні Семашко, що дозволить оцінити ефективність лікування. Однак, як зазначає Веліляєв, лікарі затягують процедуру, оскільки не хочуть підтверджувати неспроможність методу лікування.
"Його сили закінчуються. Едем сказав мені: "Іслям, зроби що-небудь мені треба вийти, інакше я просто помру", - повідомив Веліляєв.
Нагадаємо:
- Окупанти затримали Едема Бекірова 12 грудня 2018 року на адмінкордоні з Кримом.
- Бекірова утримують у Сімферопольському СІЗО у справі про "зберігання і передачe вибухонебезпечних речовин і патронів".
- У Бекірова 1 група інвалідності, він страждає від декількох важких хвороб.
- За рішенням "Київського районного суду", Бекірова заарештували.
- Раніше адвокат політв'язня повідомляв, що стан здоров'я Бекірова погіршується після прийому медпрепаратів за новим призначенням лікарів.
- Чергове засідання щодо продовження терміну арешту Бекірова призначено на 5 червня.