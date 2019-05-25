Донбас: Бойовики сфокусувалися на обстрілах донецького напрямку

У суботу окупаційні війська РФ на Донбасі здійснили 4 обстріли позицій підрозділів операції Об'єднаних сил, усі обстріли відбулися в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід".

Про це ввечері 25 травня повідомили у прес-центрі штабу ООС.

Збройні формування РФ вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, зазначили у штабі.

Зокрема, окупанти стріляли біля н.п. Опитне з мінометів калібру 82 мм та тричі вели обстріли поблизу н.п. Піски з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Втрат серед українських захисників немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь", - зазначили у прес-центрі ООС.