Донбас: Бойовики сфокусувалися на обстрілах донецького напрямку
У суботу окупаційні війська РФ на Донбасі здійснили 4 обстріли позицій підрозділів операції Об'єднаних сил, усі обстріли відбулися в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід".
Про це ввечері 25 травня повідомили у прес-центрі штабу ООС.
Збройні формування РФ вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, зазначили у штабі.
Зокрема, окупанти стріляли біля н.п. Опитне з мінометів калібру 82 мм та тричі вели обстріли поблизу н.п. Піски з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
"Втрат серед українських захисників немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь", - зазначили у прес-центрі ООС.
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