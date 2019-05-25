Донбас: Бойовики сфокусувалися на обстрілах донецького напрямку

1588 переглядів
Субота, 25 травня 2019, 18:10

У суботу окупаційні війська РФ на Донбасі здійснили 4 обстріли позицій підрозділів операції Об'єднаних сил, усі обстріли відбулися в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід". 

Про це ввечері 25 травня повідомили у прес-центрі штабу ООС. 

Збройні формування РФ вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, зазначили у штабі. 

Зокрема, окупанти стріляли біля н.п. Опитне з мінометів калібру 82 мм та тричі вели обстріли поблизу н.п. Піски  з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Втрат серед українських захисників немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь", - зазначили у прес-центрі ООС. 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Донбас ООС Мінські угоди


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Бойовики накрили гранатометним вогнем позиції ООС біля Авдіївки, є поранений 24 травня 2019, 19:03
Після опівночі на Донбасі в результаті обстрілів поранено бійця 24 травня 2019, 13:09
Критичні теми та виклики для президента Зеленського 24 травня 2019, 09:30
Усі новини
Головні новини
Пікет у Рівному: Зеленський просить не карати протестувальників
Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту - ЗМІ
Моряки з затриманого в Єгипті танкера повертаються в Україну
В РФ не збираються виконувати вимогу Трибуналу про звільнення українських моряків
Усі новини
Лайфхаки

Як читати зі швидкістю думки

Фото, відео

Зіркове весілля Потапа і Насті

опитування

Дівчатам – материнство, хлопцям – кар'єра: скільки українських підлітків досі так вважають