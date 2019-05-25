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Донбасс: Боевики сфокусировались на обстрелах донецкого направления

Суббота, 25 мая 2019, 18:10

В субботу оккупационные войска РФ в Донбассе осуществили 4 обстрела позиций подразделений операции Объединенных сил, все обстрелы велись в районе ответственности оперативно-тактического формирования "Восток".

Об этом вечером 25 мая сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Вооруженные формирования РФ вели огонь из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, отметили в штабе.

В частности, оккупанты стреляли возле н.п. Опытное из минометов калибра 82 мм и трижды вели обстрелы вблизи н.п. Пески из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди украинских защитников нет. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ", - отметили в пресс-центре ООС.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСМинские соглашения
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