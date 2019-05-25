Донбасс: Боевики сфокусировались на обстрелах донецкого направления

235 просмотров
Суббота, 25 мая 2019, 18:10

В субботу оккупационные войска РФ в Донбассе осуществили 4 обстрела позиций подразделений операции Объединенных сил, все обстрелы велись в районе ответственности оперативно-тактического формирования "Восток".

Об этом вечером 25 мая сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Вооруженные формирования РФ вели огонь из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, отметили в штабе.

В частности, оккупанты стреляли возле н.п. Опытное из минометов калибра 82 мм и трижды вели обстрелы вблизи н.п. Пески из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди украинских защитников нет. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ", - отметили в пресс-центре ООС.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Донбасс ООС Минские соглашения


powered by lun.ua
Материалы по теме
Боевики накрыли гранатометным огнем позиции ООС у Авдеевки, есть раненый 24 мая 2019, 19:03
После полуночи на Донбассе в результате обстрелов ранен боец 24 мая 2019, 13:09
Критические темы и вызовы для президента Зеленского 24 мая 2019, 09:30
Все новости
Главные новости
Вакарчук назвал главную цель похода в Раду
Политзаключенный Бекиров: "Мне надо выйти, иначе просто умру"
Зеленский: Освобождение моряков может быть сигналом о готовности РФ к миру
Трибунал ООН обязал Россию отпустить захваченных моряков
Все новости
мнение

Поправиться от диеты: 8 причин, почему это происходит

Фото, видео

Звездная свадьба Потапа и Насти

мир

Чтобы преодолеть климатический кризис, придется сократить рабочее время

Поиск по сайту
Архив
Весь архів