Донбасс: Боевики сфокусировались на обстрелах донецкого направления

В субботу оккупационные войска РФ в Донбассе осуществили 4 обстрела позиций подразделений операции Объединенных сил, все обстрелы велись в районе ответственности оперативно-тактического формирования "Восток".

Об этом вечером 25 мая сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Вооруженные формирования РФ вели огонь из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, отметили в штабе.

В частности, оккупанты стреляли возле н.п. Опытное из минометов калибра 82 мм и трижды вели обстрелы вблизи н.п. Пески из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди украинских защитников нет. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ", - отметили в пресс-центре ООС.