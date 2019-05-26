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У Києві відкрили новий пішохідний міст

Неділя, 26 травня 2019, 03:33

У Києві відбулася церемонія відкриття пішохідного мосту між Володимирською гіркою та парком "Хрещатий".

У події взяв участь міський голова Києва Віталій Кличко.

Він розказав, що будувалося декілька об’єктів. Сам міст, майданчик біля входу на міст (Володимирська гірка і фонтан у стилі старого міста) і підпори схилів. За словами Кличка, тепер схил, на якому стоїть будівля Філармонії підпирають більше 400 свай.

Він підсумував, що вартість будівництва мосту склала 275 млн грн, будівництво фонтану і благоустрій – близько 90 млн грн., укріплення схилів – 55 млн грн. Загальна вартість цих об’єктів, за словами мера, склала близько 400 млн грн.

Мер міста разом із братом Володимиром перевірили на міцність скляне покриття частин мосту. Кличко зазначив, що за своїми характеристиками скло має витримувати навантаження в 1000 кг на квадратний метр.

Нагадуємо:

  • Раніше журналісти програми "Наші гроші" виявили, що кошторисна вартість будівництва мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка" у Києві зросла з 260 млн до 419,96 млн грн.
  • Мерія Києва планувала побудувати цей міст ще у 2013 році. Його спорудження почалось у 2018 році. Довжина мосту складає 206 метрів, а вистота у найвищій точці – 32 метри.
  • Вартість будівельно-монтажних робіт складала 260 млн грн.
  • Завершити будівництво планували цьогоріч до Дня Києва, 26 травня.

"Українська правда" в Threads

Теми: КиївВіталій Кличко
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