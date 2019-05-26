Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве открыли новый пешеходный мост

Воскресенье, 26 мая 2019, 03:33

В Киеве состоялась церемония открытия пешеходного моста между Владимирской горкой и парком "Крещатый".

В событии принял участие мэр Киева Виталий Кличко.

Он рассказал, что строилось несколько объектов. Сам мост, площадка у входа на мост (Владимирская горка и фонтан в стиле старого города) и опоры склонов. По словам Кличко, теперь склон, на котором стоит здание Филармонии подпирают более 400 свай.

Он подытожил, что стоимость строительства моста составила 275 млн грн, строительство фонтана и благоустройство - около 90 млн грн., укрепление склонов - 55 млн грн. Общая стоимость этих объектов, по словам мэра, составила около 400 млн грн.

Мэр города вместе с братом Владимиром проверили на прочность стеклянное покрытие частей моста. Кличко отметил, что по своим характеристикам стекло имеет выдерживать нагрузки в 1000 кг на квадратный метр.

Напоминаем:

  • Ранее журналисты программы "Наші гроші" обнаружили, что сметная стоимость строительства мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" в Киеве выросла с 260 млн до 419 млн 960 тыс грн.
  • Мэрия Киева планировала построить этот мост еще в 2013 году. Его сооружение началось в 2018 году. Длина моста составляет 206 метров, а выстота в самой высокой точке - 32 метра.
  • Стоимость строительно-монтажных работ составляла 260 млн грн.
  • Завершить строительство планировали в этом году ко Дню Киева, 26 мая.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевВиталий Кличко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Киев
В Киеве задачу защиты неба почти решили, в других городах работаем – Резников
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: