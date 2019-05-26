В Киеве открыли новый пешеходный мост

В Киеве состоялась церемония открытия пешеходного моста между Владимирской горкой и парком "Крещатый".

В событии принял участие мэр Киева Виталий Кличко.

Он рассказал, что строилось несколько объектов. Сам мост, площадка у входа на мост (Владимирская горка и фонтан в стиле старого города) и опоры склонов. По словам Кличко, теперь склон, на котором стоит здание Филармонии подпирают более 400 свай.

Он подытожил, что стоимость строительства моста составила 275 млн грн, строительство фонтана и благоустройство - около 90 млн грн., укрепление склонов - 55 млн грн. Общая стоимость этих объектов, по словам мэра, составила около 400 млн грн.

Мэр города вместе с братом Владимиром проверили на прочность стеклянное покрытие частей моста. Кличко отметил, что по своим характеристикам стекло имеет выдерживать нагрузки в 1000 кг на квадратный метр.

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