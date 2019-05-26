Війна на сході: 6 обстрілів за добу, окупанти застосували міномети біля селища Опитне

Минулої доби збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Усі випадки порушень противником режиму тиші зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід". Тут ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу селища Опитне – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів;

чотири рази біля населеного пункту Піски – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

в районі села Павлопіль – з великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Як зазначається, на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 25 травня одного окупанта було поранено.

Станом на 7:00 26 травня ворог зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї один раз обстріляв позиції ООС поблизу села Гнутове в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід".

Втрат серед українських військовослужбовців немає. Українські підрозділи відкривали вогонь у відповідь, втрати ворога уточнюються.