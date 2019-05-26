Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Война на востоке: 6 обстрелов за сутки, оккупанты применили минометы у поселка Опытное

Воскресенье, 26 мая 2019, 07:34

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Все случаи нарушений противником режима тишины зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь враг обстрелял позиции Объединенных сил:

вблизи поселка Опытное - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

четыре раза у населенного пункта Пески - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в районе села Павлополь - из крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Как отмечается, на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 25 мая один оккупант был ранен.

По состоянию на 7:00 26 мая враг со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один раз обстрелял позиции ООС вблизи села Гнутово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Потерь среди украинских военнослужащих нет. Украинские подразделения открывали огонь в ответ, потери врага уточняются.

Темы: ООСбоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: