Война на востоке: 6 обстрелов за сутки, оккупанты применили минометы у поселка Опытное

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Все случаи нарушений противником режима тишины зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь враг обстрелял позиции Объединенных сил:

вблизи поселка Опытное - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

четыре раза у населенного пункта Пески - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в районе села Павлополь - из крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Как отмечается, на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 25 мая один оккупант был ранен.

По состоянию на 7:00 26 мая враг со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один раз обстрелял позиции ООС вблизи села Гнутово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Потерь среди украинских военнослужащих нет. Украинские подразделения открывали огонь в ответ, потери врага уточняются.