Геращенко обурена затриманням у Рівному й готує запит до поліції
Неділя, 26 травня 2019, 10:28
Перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко готує запит до Нацполіції щодо затримання в Рівному двох молодих людей, які вийшли на мітинг за імпічмент президента Володимира Зеленського.
Про це вона написала в неділю на своїй сторінці в Facebook.
"Висловлюю обурення затриманням двох неповнолітніх в Рівному. Готую запит до Нацполіції", - повідомила Геращенко.
"Нагадаю, 5 попередніх років Банкову, ВР, КМ, обладміністрації чи не щодня пікетували, оголошували голодування, розбивали намети, встановлювали унітази, розвішували труси, закидували іграшковими свинями, й це іноді бували досить агресивні, а не тихі акції. По-різному поводилися мітингарі, це була демократія", - зазначила вона.
Нагадаємо:
- 25 травня у Рівному на 16-річну дівчину та 20-річного хлопця склали адмінпротоколи за імпровізований мітинг за імпічмент президента Володимира Зеленського.
Українська правда