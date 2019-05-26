Геращенко обурена затриманням у Рівному й готує запит до поліції

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Неділя, 26 травня 2019, 10:28

Перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко готує запит до Нацполіції щодо затримання в Рівному двох молодих людей, які вийшли на мітинг за імпічмент президента Володимира Зеленського.

Про це вона написала в неділю на своїй сторінці в Facebook.

"Висловлюю обурення затриманням двох неповнолітніх в Рівному. Готую запит до Нацполіції", - повідомила Геращенко.

"Нагадаю, 5 попередніх років Банкову, ВР, КМ, обладміністрації чи не щодня пікетували, оголошували голодування, розбивали намети, встановлювали унітази, розвішували труси, закидували іграшковими свинями, й це іноді бували досить агресивні, а не тихі акції. По-різному поводилися мітингарі, це була демократія", - зазначила вона.

Нагадаємо:

  • 25 травня у Рівному на 16-річну дівчину та 20-річного хлопця склали адмінпротоколи за імпровізований мітинг за імпічмент президента Володимира Зеленського.

Українська правда

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Теми: Геращенко Рівне Зеленський


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