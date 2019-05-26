Геращенко возмущена задержанием в Ровно и готовит запрос в полицию

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко готовит запрос в Нацполицию относительно задержания в Ровно двух молодых людей, которые вышли на митинг за импичмент президента Владимира Зеленского.

Об этом она написала в воскресенье на своей странице в Facebook.

"Выражаю возмущение задержанием двух несовершеннолетних в Ровно. Готовлю запрос в Нацполицию", - сообщила Геращенко.

"Напомню, 5 предыдущих лет Банковую, ВР, КМ, обладминистрации чуть ли не ежедневно пикетировали, объявляли голодовки, разбивали палатки, устанавливали унитазы, развешивали трусы, забрасывали игрушечными свиньями, и это иногда бывали довольно агрессивные, а не тихие акции. По-разному вели себя митингующие, это была демократия", - отметила она.

Напомним: