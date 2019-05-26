Геращенко возмущена задержанием в Ровно и готовит запрос в полицию

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Воскресенье, 26 мая 2019, 10:28

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко готовит запрос в Нацполицию относительно задержания в Ровно двух молодых людей, которые вышли на митинг за импичмент президента Владимира Зеленского.

Об этом она написала в воскресенье на своей странице в Facebook.

"Выражаю возмущение задержанием двух несовершеннолетних в Ровно. Готовлю запрос в Нацполицию", - сообщила Геращенко.

"Напомню, 5 предыдущих лет Банковую, ВР, КМ, обладминистрации чуть ли не ежедневно пикетировали, объявляли голодовки, разбивали палатки, устанавливали унитазы, развешивали трусы, забрасывали игрушечными свиньями, и это иногда бывали довольно агрессивные, а не тихие акции. По-разному вели себя митингующие, это была демократия", - отметила она.

Напомним:

  • 25 мая в Киеве на 16-летнюю девушку и 20-летнего парня составили админпротоколы за импровизированный митинг за импичмент президента Владимира Зеленского.

Украинская правда

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Темы: Геращенко Ровно Зеленский


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