Геращенко возмущена задержанием в Ровно и готовит запрос в полицию
Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко готовит запрос в Нацполицию относительно задержания в Ровно двух молодых людей, которые вышли на митинг за импичмент президента Владимира Зеленского.
Об этом она написала в воскресенье на своей странице в Facebook.
"Выражаю возмущение задержанием двух несовершеннолетних в Ровно. Готовлю запрос в Нацполицию", - сообщила Геращенко.
"Напомню, 5 предыдущих лет Банковую, ВР, КМ, обладминистрации чуть ли не ежедневно пикетировали, объявляли голодовки, разбивали палатки, устанавливали унитазы, развешивали трусы, забрасывали игрушечными свиньями, и это иногда бывали довольно агрессивные, а не тихие акции. По-разному вели себя митингующие, это была демократия", - отметила она.
Напомним:
- 25 мая в Киеве на 16-летнюю девушку и 20-летнего парня составили админпротоколы за импровизированный митинг за импичмент президента Владимира Зеленского.
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