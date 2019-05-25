Двох учасників мітингу за імпічмент Зеленського забрали до поліції і склали адмінпротоколи

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Субота, 25 травня 2019, 21:48

У Рівному на двох учасників імпровізованого мітингу за імпічмент президента Володимира Зеленського склали адмінпротоколи.

Про це 205 травня повідомляє UA: Рівне.

За повідомленням ЗМІ, встановлено, що 20- та 16-річна мешканці Рівного проводили у центрі міста мітинг несанкціоновано, тобто не подали заздалегідь відповідної заявки.

"Тому працівники поліції склали на хлопця та дівчину у присутності матері адмінпротоколи за ст. 185-1 КУпАП (порушення порядку і організації проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій). Окрім того, оскільки правопорушниця неповнолітня, на її матір склали адмінпротокол за невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей за ст.184 КУпАП", - йдеться у повідомленні. 

У свою чергу у поліції заявили, що затримання не було, а відвідування міськвідділу відбулося для складання адмінматеріалів. 

"Дівчину і хлопця не затримували, а запросили у підрозділ для складання матеріалів про адміністративне правопорушення. Ми змушені були реагувати на правопорушення", - заявив начальник Рівненського міськвідділу поліції Василь Зелінський. 

Як заявила сама учасниця мітингу, Дарина Коцюруба, "головний (у поліції - ред.) прийшов і сказав мені, що я все-таки затримана, вони кричали на мене, тиснули, кілька разів говорили мені, що я зіпсувала їм день".

Адвокат Олександр Бражніков зазначив, що у разі, якщо ознаки громадського заходу-акції відповідали мітингу, то складення протоколу за порушення порядку його проведення виглядає цілком обґрунтованим. 

"Інша річ, чи був такий захід примусу виправданим і чи не було підстав для того, щоб обмежитись профілактичними заходами. Однак це не робить дії поліції незаконними, їх правильність вже переходить у площину оцінки майстерності, а не законності професійної діяльності, яку оцінить вище начальство, у т.ч. і щодо місця складення протоколу (на місці, чи у відділку)", - зазначив адвокат. 

Нагадаємо:

  • Електронна петиція "За відставку президента Володимира Зеленського" за неповні дві доби набрала 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду главою держави.
  • Якщо президент визнає доцільними викладені в електронній петиції пропозиції, то вони можуть бути реалізовані шляхом прийняття президентом відповідного рішення, якщо воно відноситься до його компетенції.
  • Глава АП Андрій Богдан заявив, що петицію про відставку Зеленського у президента "розцінюють як жарт, можливо, навіть, як смішний".
  • За словами Богдана, законом передбачені випадки, коли закінчуються повноваження президента, і подібні петиції "не є підставою для реагування шляхом закінчення повноважень президента". 

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Теми: Зеленський імпічмент Рівне поліція


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