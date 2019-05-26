Моряки з затриманого в Єгипті танкера повертаються в Україну

Моряки з затриманого в Єгипті у грудні 2018 року танкера "Sea Shark" повертаються в Україну.

Як повідомляє фонд допомоги морякам "Ассоль", 5 із 17 українських моряків прибудуть до Одеського аеропорту в понеділок.

"Пізно ввечері 25 травня надійшла інформація, що решта екіпажу разом з українським капітаном була звільнена і вирушає до готелю. Все вони очікують на оформлення документів і повернення додому", - додали у фонді.

До України з Єгипту повертається група моряків зі судна Sea Shark. Завтра - наступна. Працюємо над тим, аби якнайскоріше усі українські моряки повернулися додому. pic.twitter.com/x7MQP9STNK — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 26 травня 2019 р.

Судно з вантажем нафти з грудня 2018 року утримувалося ВС Єгипту в районі Айн-Сохна.

"Екіпаж складався з 31 людини, серед яких 17 українців, двоє кримських моряків, 11 громадян Індії, Філіппін і Шрі-Ланки, і ще один громадянин Азербайджану", - йдеться в повідомленні.

За інформацією екіпажу, танкер був затриманий ВМФ Єгипту через ненавмисний і випадковий вхід у територіальні води Єгипту 18 грудня 2018 року. Пред'явлено позов за перетин вод Єгипту на 56 мільйонів доларів, які повинен заплатити судновласник. Власник судна і фрахтувальник вели переговори з флотом Єгипту, щоб звільнити судно і організувати зміну екіпажу.

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