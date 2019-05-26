Моряки з затриманого в Єгипті танкера повертаються в Україну

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Неділя, 26 травня 2019, 11:32

Моряки з затриманого в Єгипті у грудні 2018 року танкера "Sea Shark" повертаються в Україну.

Як повідомляє фонд допомоги морякам "Ассоль", 5 із 17 українських моряків прибудуть до Одеського аеропорту в понеділок.

"Пізно ввечері 25 травня надійшла інформація, що решта екіпажу разом з українським капітаном була звільнена і вирушає до готелю. Все вони очікують на оформлення документів і повернення додому", - додали у фонді.

Судно з вантажем нафти з грудня 2018 року утримувалося ВС Єгипту в районі Айн-Сохна.

"Екіпаж складався з 31 людини, серед яких 17 українців, двоє кримських моряків, 11 громадян Індії, Філіппін і Шрі-Ланки, і ще один громадянин Азербайджану", - йдеться в повідомленні.

За інформацією екіпажу, танкер був затриманий ВМФ Єгипту через ненавмисний і випадковий вхід у територіальні води Єгипту 18 грудня 2018 року. Пред'явлено позов за перетин вод Єгипту на 56 мільйонів доларів, які повинен заплатити судновласник. Власник судна і фрахтувальник вели переговори з флотом Єгипту, щоб звільнити судно і організувати зміну екіпажу.

Нагадаємо

  • 19 травня капітан вантажного танкера Sea Shark Віталій Нестеренко повідомив, що єгипетський флот утримує судно, на борту якого перебувають 17 українських моряків.
  • За даними капітана танкера, ситуація на борту критична, а життя екіпажу - під загрозою. Нестеренко також повідомив, що адмірал єгипетського флоту заявив про обмеження пересування екіпажу судна, у моряків вилучили мобільні телефони та заборонили здійснювати будь-які дзвінки. 
  • Того ж дня посольство України направило ноту МЗС Єгипту з вимогою надати пояснення щодо ситуації, яка склалася із вантажним танкером Sea Shark, на борту якого утримують 17 українських моряків.

Українська правда

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Теми: моряки Єгипет


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