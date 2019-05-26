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Моряки с задержанного в Египте танкера возвращаются в Украину

Воскресенье, 26 мая 2019, 11:32
Моряки с задержанного в Египте танкера возвращаются в Украину

Моряки с задержанного в Египте в декабре 2018 года танкера "Sea Shark" возвращаются в Украину.

Как сообщает фонд помощи морякам "Ассоль", 5 из 17 украинских моряков прибудут в Одесский аэропорт в понедельник.

"Поздно вечером 25 мая пришла информация, что оставшаяся часть экипажа вместе с украинским капитаном была освобождена и направляется в гостиницу. Все они ожидают оформления документов и возвращения домой", - добавили в фонде.

Судно с грузом нефти с декабря 2018 года удерживалось ВС Египта в районе Айн-Сохна.

"Экипаж состоял из 31 человека, среди которых 17 украинцев, двое крымских моряков, 11 граждан Индии, Филиппин и Шри-Ланки, а еще один гражданин Азербайджана", - говорится в сообщении.

По информации экипажа, танкер был задержан ВМФ Египта из-за непреднамеренного и случайного входа в территориальные воды Египта 18 декабря 2018 года. Предъявлен иск за пересечение вод Египта на 56 миллионов долларов, которые должен заплатить судовладелец. Владелец судна и фрахтователь вели переговоры с флотом Египта, чтобы освободить судно и организовать смену экипажа.

Напомним,

  • 19 мая капитан грузового танкера Sea Shark Виталий Нестеренко сообщил, что египетский флот удерживает судно, на борту которого находятся 17 украинских моряков.
  • По данным капитана танкера, ситуация на борту критическая, а жизнь экипажа - под угрозой. Нестеренко также сообщил, что адмирал египетского флота заявил об ограничении передвижения экипажа судна, у моряков изъяли мобильные телефоны и запретили осуществлять какие-либо звонки.
  • В тот же день посольство Украины направило ноту МИД Египта с требованием предоставить разъяснения относительно ситуации, которая сложилась с грузовым танкером Sea Shark, на борту которого удерживают 17 украинских моряков.

Украинская правда

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Темы: морякиЕгипет
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