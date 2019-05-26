Моряки с задержанного в Египте танкера возвращаются в Украину
Моряки с задержанного в Египте в декабре 2018 года танкера "Sea Shark" возвращаются в Украину.
Как сообщает фонд помощи морякам "Ассоль", 5 из 17 украинских моряков прибудут в Одесский аэропорт в понедельник.
"Поздно вечером 25 мая пришла информация, что оставшаяся часть экипажа вместе с украинским капитаном была освобождена и направляется в гостиницу. Все они ожидают оформления документов и возвращения домой", - добавили в фонде.
До України з Єгипту повертається група моряків зі судна Sea Shark. Завтра - наступна. Працюємо над тим, аби якнайскоріше усі українські моряки повернулися додому. pic.twitter.com/x7MQP9STNK— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 26 травня 2019 р.
Судно с грузом нефти с декабря 2018 года удерживалось ВС Египта в районе Айн-Сохна.
"Экипаж состоял из 31 человека, среди которых 17 украинцев, двое крымских моряков, 11 граждан Индии, Филиппин и Шри-Ланки, а еще один гражданин Азербайджана", - говорится в сообщении.
По информации экипажа, танкер был задержан ВМФ Египта из-за непреднамеренного и случайного входа в территориальные воды Египта 18 декабря 2018 года. Предъявлен иск за пересечение вод Египта на 56 миллионов долларов, которые должен заплатить судовладелец. Владелец судна и фрахтователь вели переговоры с флотом Египта, чтобы освободить судно и организовать смену экипажа.
Напомним,
- 19 мая капитан грузового танкера Sea Shark Виталий Нестеренко сообщил, что египетский флот удерживает судно, на борту которого находятся 17 украинских моряков.
- По данным капитана танкера, ситуация на борту критическая, а жизнь экипажа - под угрозой. Нестеренко также сообщил, что адмирал египетского флота заявил об ограничении передвижения экипажа судна, у моряков изъяли мобильные телефоны и запретили осуществлять какие-либо звонки.
- В тот же день посольство Украины направило ноту МИД Египта с требованием предоставить разъяснения относительно ситуации, которая сложилась с грузовым танкером Sea Shark, на борту которого удерживают 17 украинских моряков.