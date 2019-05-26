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Бойовики продовжують стріляти на Донеччині - штаб 

Неділя, 26 травня 2019, 18:23

26 травня збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил двічі, втрат серед українських військових немає.

Про це ввечері у неділю повідомили у прес-центрі штабу ООС. 

За повідомленням військових, ворог вів обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, усі обстріли відбулись в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід".

Зокрема, зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляно позиції ООС біля с.Гнутове, з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу Красногорівки. 

Українська правда
Теми: ДонбасРосіяМінські угоди
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