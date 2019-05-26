Боевики продолжают стрелять на Донетчине - штаб
26 мая вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил дважды, потерь среди украинских военных нет.
Об этом вечером в воскресенье сообщили в пресс-центре штаба ООС.
По сообщению военных, противник вел обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, все обстрелы велись в районе ответственности оперативно-тактического формирования "Восток".
В частности, из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции ООС возле с.Гнутово, из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Красногоровки.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua