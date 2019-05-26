Боевики продолжают стрелять на Донетчине - штаб

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Воскресенье, 26 мая 2019, 18:23

26 мая вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил дважды, потерь среди украинских военных нет.

Об этом вечером в воскресенье сообщили в пресс-центре штаба ООС.

По сообщению военных, противник вел обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, все обстрелы велись в районе ответственности оперативно-тактического формирования "Восток".

В частности, из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции ООС возле с.Гнутово, из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Красногоровки.

Украинская правда

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Темы: Донбасс Росcия Минские соглашения


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