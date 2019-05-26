Зеленський назвав "одне з пріоритетних завдань"
Неділя, 26 травня 2019, 23:20
Президент України Володимир Зеленський назвав українське кіно "одним з пріоритетних завдань".
Про це він заявив 26 травня на своїй сторінці у Facebook.
"Пiдтримка українського кiновиробництва — одне з прiоритетних завдань. Чекаємо крутих фiльмiв на екранах, високих бокс-офісів і міжнародних нагород", - зазначив глава держави.
"А головне - чекаємо глядачів у кінотеатрах, якi обиратимуть наше кіно. Кiно, зняте в Україні", - додав Зеленський.
Нагадаємо,
- Раніше Володимир Зеленський заявляв, що виступає проти фінансування українського кінопродукту з бюджету.
- Також він заявляв, що воліє дізнатися думку громадян щодо мовного питання і виступає за збереження мовлення російською на телебаченні.
Українська правда