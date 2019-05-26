Зеленський назвав "одне з пріоритетних завдань"

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Неділя, 26 травня 2019, 23:20

Президент України Володимир Зеленський назвав українське кіно "одним з пріоритетних завдань". 

Про це він заявив 26 травня на своїй сторінці у Facebook.

"Пiдтримка українського кiновиробництва — одне з прiоритетних завдань. Чекаємо крутих фiльмiв на екранах, високих бокс-офісів і міжнародних нагород", - зазначив глава держави.

"А головне - чекаємо глядачів у кінотеатрах, якi обиратимуть наше кіно. Кiно, зняте в Україні", - додав Зеленський. 

Нагадаємо, 

  • Раніше Володимир Зеленський заявляв, що виступає проти фінансування українського кінопродукту з бюджету. 
  • Також він заявляв, що воліє дізнатися думку громадян щодо мовного питання і виступає за збереження мовлення російською на телебаченні.

Українська правда

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Теми: Зеленський кіно


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