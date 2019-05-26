Зеленський назвав "одне з пріоритетних завдань"

Президент України Володимир Зеленський назвав українське кіно "одним з пріоритетних завдань".

Про це він заявив 26 травня на своїй сторінці у Facebook.

"Пiдтримка українського кiновиробництва — одне з прiоритетних завдань. Чекаємо крутих фiльмiв на екранах, високих бокс-офісів і міжнародних нагород", - зазначив глава держави.

"А головне - чекаємо глядачів у кінотеатрах, якi обиратимуть наше кіно. Кiно, зняте в Україні", - додав Зеленський.

Нагадаємо,