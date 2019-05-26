Зеленский назвал "одну из приоритетных задач"
Воскресенье, 26 мая 2019, 23:20
Президент Украины Владимир Зеленский назвал украинское кино "одной из приоритетных задач".
Об этом он заявил 26 мая на своей странице в Facebook.
"Поддержка украинского кiновиробництва - одна из приоритетных задач. Ждем крутых фильмов на экранах, высоких бокс-офисов и международных наград", - отметил глава государства.
"А главное - ждем зрителей в кинотеатрах, которые будут выбирать наше кино. Кино, снятое в Украине", - добавил Зеленский.
Напомним,
- Ранее Владимир Зеленский заявлял, что выступает против финансирования украинского кинопродукта из бюджета.
- Также он заявлял, что хочет узнать мнение граждан по языковому вопросу и выступает за сохранение вещания на русском языке на телевидении.
Украинская правда