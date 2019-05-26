Зеленский назвал "одну из приоритетных задач"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал украинское кино "одной из приоритетных задач".

Об этом он заявил 26 мая на своей странице в Facebook.

"Поддержка украинского кiновиробництва - одна из приоритетных задач. Ждем крутых фильмов на экранах, высоких бокс-офисов и международных наград", - отметил глава государства.

"А главное - ждем зрителей в кинотеатрах, которые будут выбирать наше кино. Кино, снятое в Украине", - добавил Зеленский.

Напомним,