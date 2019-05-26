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Зеленский назвал "одну из приоритетных задач"

Воскресенье, 26 мая 2019, 23:20
Зеленский назвал одну из приоритетных задач

Президент Украины Владимир Зеленский назвал украинское кино "одной из приоритетных задач". 

Об этом он заявил 26 мая на своей странице в Facebook.

"Поддержка украинского кiновиробництва - одна из приоритетных задач. Ждем крутых фильмов на экранах, высоких бокс-офисов и международных наград", - отметил глава государства.

"А главное - ждем зрителей в кинотеатрах, которые будут выбирать наше кино. Кино, снятое в Украине", - добавил Зеленский.

Напомним,

  • Ранее Владимир Зеленский заявлял, что выступает против финансирования украинского кинопродукта из бюджета.
  • Также он заявлял, что хочет узнать мнение граждан по языковому вопросу и выступает за сохранение вещания на русском языке на телевидении.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийкино
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