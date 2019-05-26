Зеленский назвал "одну из приоритетных задач"

2847 просмотров
Воскресенье, 26 мая 2019, 23:20

Президент Украины Владимир Зеленский назвал украинское кино "одной из приоритетных задач". 

Об этом он заявил 26 мая на своей странице в Facebook.

"Поддержка украинского кiновиробництва - одна из приоритетных задач. Ждем крутых фильмов на экранах, высоких бокс-офисов и международных наград", - отметил глава государства.

"А главное - ждем зрителей в кинотеатрах, которые будут выбирать наше кино. Кино, снятое в Украине", - добавил Зеленский.

Напомним,

  • Ранее Владимир Зеленский заявлял, что выступает против финансирования украинского кинопродукта из бюджета.
  • Также он заявлял, что хочет узнать мнение граждан по языковому вопросу и выступает за сохранение вещания на русском языке на телевидении.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский кино


powered by lun.ua
Материалы по теме
Пикет в Ровно: Зеленский просит не наказывать протестующих 26 мая 2019, 14:53
Пикет за импичмент Зеленского: полиция проверит действия сотрудников 26 мая 2019, 13:21
Геращенко возмущена задержанием в Ровно и готовит запрос в полицию 26 мая 2019, 10:28
Все новости
Главные новости
Выборы в Литве: Новым президентом стал независимый кандидат
Гройсман пойдет на выборы без Порошенко: "Мы просто разные"
Два человека погибли на западе Украины из-за "большой воды"
"Мост Кличко" в центре Киева уже закрыли: треснуло стекло
Все новости
социум

Что такое аутизм и чем такие люди особенные?

мнение

Поправиться от диеты: 8 причин, почему это происходит

здоровье

Витамины группы B: как их правильно употреблять

Поиск по сайту
Архив
Весь архів