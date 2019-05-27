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Коломойський: Аваков усіх влаштовує, він – "гарант"

Понеділок, 27 травня 2019, 09:09
Коломойський: Аваков усіх влаштовує, він – гарант

Олігарх Ігор Коломойський вважає, що Арсен Аваков залишиться на посаді міністра внутрішніх справ при президенті Володимирі Зеленському.

В інтерв'ю "Українській правді" він назвав його "гарантом", натякнувши на порядок під час виборів.

На запитання, чи може Аваков піти на парламентські вибори, Коломойський висловив думку, що навряд чи піде.

"З ким Авакову йти? Гройсман незрозуміло, що там за партія, братська могила", – сказав бізнесмен, якого вважають покровителем Зеленського. .

"Я думаю, Аваков перебуває сьогодні в тому положенні, що йому взагалі ні з ким не треба йти. Він сам по собі величина", – заявив Коломойський.

На запитання, чи залишиться Аваков міністром, він припустив: "Якщо він нікуди не піде, точно залишиться. Ну, відсотків 90".

"А він всіх влаштовує. Він гарант", – заявив Коломойський.

На уточнення, чи влаштовує Аваков Зеленського, той відповів: "Він розкрив всі ці змови з цим підкупом (виборців – ред). Усе зіпсував Петі".

"Він усіх влаштовує. Я думаю, що на цих виборах, якщо вони відбудуться ідеально, поліція і органи внутрішніх справ спрацюють, як на президентських", – сказав бізнесмен.

Розмову записано в рамках відео-проекту "Української правди" "Чітко інтерв‘ю". Відео з‘явиться о 20:00 на Youtube-каналі УП.

"Українська правда" у Threads

Теми: АваковКоломойськийвибориМВС
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