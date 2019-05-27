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Коломойский: Аваков всех устраивает, он – "гарант"

Понедельник, 27 мая 2019, 09:09
Коломойский: Аваков всех устраивает, он – гарант

Олигарх Игорь Коломойский считает, что Арсен Аваков останется на должности министра внутренних дел при президенте Владимире Зеленском.

В интервью "Украинской правде" он назвал его "гарантом", намекнув на порядок во время выборов.

На вопрос, может ли Аваков пойти на парламентские выборы, Коломойский выразил мнение, что вряд ли пойдет.

"С кем Авакову идти? Гройсман непонятно, что там за партия, братская могила", – сказал бизнесмен, которого считают покровителем Зеленского. .

"Я думаю, Аваков находится сегодня в том положении, что ему вообще ни с кем не надо идти. Он сам по себе величина", – заявил Коломойский.

На вопрос, останется ли Аваков министром, он предположил: "Если он никуда не пойдет, точно останется. Ну, процентов 90".

"А он всех устраивает. Он гарант", – заявил Коломойский.

На уточнение, устраивает ли Аваков Зеленского, тот ответил: "Он раскрыл все эти заговоры с этим подкупом (избирателей – ред.). Все испортил Пете".

"Он всех устраивает. Я думаю, что на этих выборах, если они пройдут идеально, полиция и органы внутренних дел сработают, как на президентских", – сказал бизнесмен.

Разговор записан в рамках видео-проекта "Украинской правды" "Четко интервью". Видео появится в 20:00 на Youtube-канале УП.

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Темы: АваковКоломойскийвиборыМВД
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