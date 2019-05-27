Пошкоджене скло на новому мосту відновлять за добу – Кличко

Захисну скло-плівку, пошкоджену на двох елементах скляної підлоги нового пішохідного мосту над Володимирським узвозом у Києві, відновлять уже в понеділок.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко киянам на мосту, оглянувши місце вандалізму, повідомляє прес-служба київської влади.

"Друзі! Ми зараз з фахівцями оглянули пошкоджені елементи скляної підлоги. З того, що з‘ясували попередньо: вандали пошкодили захисну скло-плівку на двох фрагментах скляної підлоги", – зазначив він.

"Основне – гартоване скло – не постраждало. І зараз ми це продемонстрували. Пошкоджені ж елементи замінять протягом доби", – сказав мер Києва.

"Але боляче, коли гарні об‘єкти страждають від "розваг" тих, хто не любить наше місто. І нічого не створює, а знищує те, що створюють інші", – додав він

Кличко звернувся до людей, яких було дуже багато на мосту, з тим, аби кияни повідомляли про відомі їм акти вандалізму в місті.

"Давайте боротися з цим разом. Адже всі гарні об‘єкти ми створюємо для мешканців Києва, для краси і комфорту нашого міста", – сказав мер.

Багатошарове гартоване скло під захисною скло-плівкою не ушкоджене.

За словами експертів, які разом із мером перевіряли скляну поверхню, шкоду її елементам завдали умисно.

Мер також зазначив, що окрім камер спостереження, що встановлені на мосту, додаткові засоби відеоспостереження встановлять і знизу, під мостом.

"Через масовий потік людей, прослідкувати за кожним неможливо. Якщо хтось зможе зафіксувати дії вандалів, які руйнують те, що ми створюємо для киян, думаю, ми можемо говорити і про певні премії для небайдужих мешканців міста. Бо ми повинні спільно берегти нашу столицю", – сказав Кличко.

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