"Міст Кличка" у центрі Києва вже закрили: тріснуло скло
Прохід відкритим на День Києва "мостом Кличка" у центрі столиці закрили: на двох фрагментах пішохідної частини тріснуло скло.
Як заявив мер Києва Віталій Кличко, основна версія, яка розглядається - акт вандалізму.
"Кілька годин тому раптом тріснуло скло на двох фрагментах скляної підлоги. Просто так, враховуючи його товщину і характеристики, трапитися цього не могло. Основна версія, яка розглядається - акт вандалізму. Не виключено, що механічне пошкодження могло статися знизу мосту. Розглядається версія того, що стріляли", - заявив Кличко.
Він додав, що "подібні диверсії - кримінал, і вони матимуть жорстку відповідь".
Мер Києва зазначив, що звернувся до правоохоронних органів терміново з‘ясувати причини і дати правову оцінку тому, що трапилося.
"Сказати, що я збентежено злий - це нічого не сказати! Я знаю, що є багато недоброзичливців того, що в Києві відбуваються позитивні зміни", - підсумував він.
За повідомленням відділу комунікації поліції Києва, правоохоронці встановлюють обставини пошкодження скла пішохідного мосту.
"На місці події працювали працівники Печерського управління поліції, нині огляд проводить слідчо-оперативна група ГУ Нацполіції Києва із залученням криміналістів. Подію зареєстровано у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень. Після ретельного огляду події буде надано правову кваліфікацію", - повідомили у поліції.
Рух на цій ділянці мосту тимчасово обмежено на час роботи експертів.
За повідомленням ресурсу dtp.kiev.ua, міст для проходу громадян перекрито. Бійці Київської служби порятунку КМДА забезпечують безпеку на місці події, де працюють поліція і бійці КАРС.
Нагадаємо,
- Церемонія відкриття пішохідного мосту між Володимирською гіркою та парком "Хрещатий" відбулася 25 травня за участі мера Києва Віталія Кличка.
- Мерія Києва планувала побудувати цей міст ще у 2013 році. Його спорудження почалось у 2018 році. Довжина мосту складає 206 метрів, а вистота у найвищій точці – 32 метри.
- За словами Кличка, за своїми характеристиками скло мосту має витримувати навантаження в 1000 кг на квадратний метр.
- Кошторисна вартість будівництва мостового пішохідно-велосипедного переходу зросла з 260 млн до 419,96 млн грн.
- За даними Кличка, вартість будівництва мосту, за словами мера Києва, склала 275 млн грн, будівництво фонтану і благоустрій – близько 90 млн грн., укріплення схилів – 55 млн грн. Загальна вартість цих об’єктів сягнула близько 400 млн грн.
- Мер також заявив, що усі витрати на будівництво нового пішохідного мосту та суміжних об’єктів будуть перевірені, а результати перевірки будуть оприлюднені після облаштування частини туристичного маршруту на Старокиївській горі.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua