"Міст Кличка" у центрі Києва вже закрили: тріснуло скло

Прохід відкритим на День Києва "мостом Кличка" у центрі столиці закрили: на двох фрагментах пішохідної частини тріснуло скло.

Як заявив мер Києва Віталій Кличко, основна версія, яка розглядається - акт вандалізму.

"Кілька годин тому раптом тріснуло скло на двох фрагментах скляної підлоги. Просто так, враховуючи його товщину і характеристики, трапитися цього не могло. Основна версія, яка розглядається - акт вандалізму. Не виключено, що механічне пошкодження могло статися знизу мосту. Розглядається версія того, що стріляли", - заявив Кличко.

Він додав, що "подібні диверсії - кримінал, і вони матимуть жорстку відповідь".

Мер Києва зазначив, що звернувся до правоохоронних органів терміново з‘ясувати причини і дати правову оцінку тому, що трапилося.

"Сказати, що я збентежено злий - це нічого не сказати! Я знаю, що є багато недоброзичливців того, що в Києві відбуваються позитивні зміни", - підсумував він.

За повідомленням відділу комунікації поліції Києва, правоохоронці встановлюють обставини пошкодження скла пішохідного мосту.

"На місці події працювали працівники Печерського управління поліції, нині огляд проводить слідчо-оперативна група ГУ Нацполіції Києва із залученням криміналістів. Подію зареєстровано у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень. Після ретельного огляду події буде надано правову кваліфікацію", - повідомили у поліції.

Рух на цій ділянці мосту тимчасово обмежено на час роботи експертів.





За повідомленням ресурсу dtp.kiev.ua, міст для проходу громадян перекрито. Бійці Київської служби порятунку КМДА забезпечують безпеку на місці події, де працюють поліція і бійці КАРС.

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