Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Поврежденное стекло на новом мосту восстановят за сутки – Кличко

Понедельник, 27 мая 2019, 10:18

Защитную стекло-пленку, поврежденную на двух элементах стеклянного пола нового пешеходного моста над Владимирским спуском в Киеве, восстановят уже в понедельник.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко киевлянам на мосту, осмотрев место вандализма, сообщает пресс-служба киевской власти.

"Друзья! Мы сейчас со специалистами осмотрели поврежденные элементы стеклянного пола. Из того, что выяснили предварительно: вандалы повредили защитную стекло-пленку на двух фрагментах стеклянного пола", – отметил он.

 

"Главное: закаленное стекло – не пострадало. И сейчас мы это продемонстрировали. Поврежденные же элементы заменят в течение суток", – сказал мэр Киева.

"Но больно, когда хорошие объекты страдают от "развлечений" тех, кто не любит наш город. И ничего не создает, а уничтожает то, что создают другие", – добавил он.

Кличко обратился к людям, которых было очень много на мосту, с тем, чтобы киевляне сообщали об известных им актах вандализма в городе.

"Давайте бороться с этим вместе. Ведь все хорошие объекты мы создаем для жителей Киева, для красоты и комфорта нашего города", – сказал мэр.

Многослойное закаленное стекло под защитной стекло-пленкой не повреждено.

 

По словам экспертов, которые вместе с мэром проверяли стеклянную поверхность, ущерб ее элементам нанесли умышленно.

 

Мэр также отметил, что кроме камер наблюдения, установленных на мосту, дополнительные средства видеонаблюдения установят и снизу, под мостом.

"Из-за массового потока людей, проследить за каждым невозможно. Если кто-то сможет зафиксировать действия вандалов, которые разрушают то, что мы создаем для киевлян, думаю, мы можем говорить и об определенных премиях для неравнодушных жителей города. Ибо мы должны совместно беречь нашу столицу", – сказал Кличко.

Напомним:

  • В субботу 25 мая, ко Дню Киева, в столице открыли пешеходный мост между Владимирской горкой и парком "Хрещатый", который имеет полосу для велосипедистов и две смотровых терраски со стеклом под ногами.
  • В оба выходных посмотреть на мост пришли много людей.
  • Уже в воскресенье 26 мая на двух фрагментах пешеходной части треснуло стекло.
  • Тогда Кличко сообщил: "Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла (моста). Рассматривается версия того, что стреляли".

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевВиталий Кличко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Киев
В KLO показали момент возгорания на АЗС в Киеве, полиция рассказала подробности
Более 170 мирных жителей погибло в Киеве от российских атак – Кличко
В Киеве горела АЗС, есть пострадавшие
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: