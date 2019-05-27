Поврежденное стекло на новом мосту восстановят за сутки – Кличко

Защитную стекло-пленку, поврежденную на двух элементах стеклянного пола нового пешеходного моста над Владимирским спуском в Киеве, восстановят уже в понедельник.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко киевлянам на мосту, осмотрев место вандализма, сообщает пресс-служба киевской власти.

"Друзья! Мы сейчас со специалистами осмотрели поврежденные элементы стеклянного пола. Из того, что выяснили предварительно: вандалы повредили защитную стекло-пленку на двух фрагментах стеклянного пола", – отметил он.

"Главное: закаленное стекло – не пострадало. И сейчас мы это продемонстрировали. Поврежденные же элементы заменят в течение суток", – сказал мэр Киева.

"Но больно, когда хорошие объекты страдают от "развлечений" тех, кто не любит наш город. И ничего не создает, а уничтожает то, что создают другие", – добавил он.

Кличко обратился к людям, которых было очень много на мосту, с тем, чтобы киевляне сообщали об известных им актах вандализма в городе.

"Давайте бороться с этим вместе. Ведь все хорошие объекты мы создаем для жителей Киева, для красоты и комфорта нашего города", – сказал мэр.

Многослойное закаленное стекло под защитной стекло-пленкой не повреждено.

По словам экспертов, которые вместе с мэром проверяли стеклянную поверхность, ущерб ее элементам нанесли умышленно.

Мэр также отметил, что кроме камер наблюдения, установленных на мосту, дополнительные средства видеонаблюдения установят и снизу, под мостом.

"Из-за массового потока людей, проследить за каждым невозможно. Если кто-то сможет зафиксировать действия вандалов, которые разрушают то, что мы создаем для киевлян, думаю, мы можем говорить и об определенных премиях для неравнодушных жителей города. Ибо мы должны совместно беречь нашу столицу", – сказал Кличко.