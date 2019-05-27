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Бунт у колонії Одеси: в поліції кажуть про 4 постраждалих працівників

Понеділок, 27 травня 2019, 13:02
Бунт у колонії Одеси: в поліції кажуть про 4 постраждалих працівників

За фактом подій в одеській колонії поліцією розпочато кримінальне провадження.

Як повідомляє поліція Одещини, до ЄРДР відомості внесені за статтею 392 (дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань) Кримінального кодексу України.

 

За попередньою інформацією, під час подій ушкодження отримали четверо працівників колонії, їм було надано медичну допомогу. Загиблих немає.

 

"Для стабілізації ситуації, яка сьогодні склалася на території установи виконання покарань в Одесі, створено штаб у складі представників різних силових структур. На даний час ситуація повністю контрольована правоохоронцями. Зачинщики заворушення ізольовані, з ув’язненими ведуться перемовини", - повідомили в поліції.

Там додали, що після локалізації пожежі, яка виникла в результаті займання автомобіля, розпочне роботу слідчо-оперативна група поліції.

Нагадаємо:

  • У понеділок в Одесі сталися заворушення в Південній виправній колонії загального режиму №51, що на Люстдорфській дорозі.

Українська правда

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Теми: Одесав'язниця
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