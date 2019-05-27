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Бунт в колонии Одессы: в полиции говорят о 4 пострадавших работниках

Понедельник, 27 мая 2019, 13:02
Бунт в колонии Одессы: в полиции говорят о 4 пострадавших работниках

По факту событий в одесской колонии полицией начато уголовное производство.

Как сообщает полиция Одесской области, в ЕРДР сведения внесены по статье 392 (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) Уголовного кодекса Украины.

 

По предварительной информации, во время событий повреждения получили четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь. Погибших нет.

 

"Для стабилизации ситуации, которая сегодня сложилась на территории учреждения исполнения наказаний в Одессе, создан штаб в составе представителей различных силовых структур. В настоящее время ситуация полностью контролируется правоохранительными органами. Зачинщики беспорядков изолированы, с заключенными ведутся переговоры", - сообщили в полиции.

Там добавили, что после локализации пожара, возникшего в результате возгорания автомобиля, начнет работу следственно-оперативная группа полиции.

Напомним:

  • В понедельник в Одессе вспыхнули беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима №51, что на Люстдорфской дороге.

Украинская правда
Темы: Одессатюрьма
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