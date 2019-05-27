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Заявление Медведчука о его планах по Донбассу расстроило Кремль – Песков

Понедельник, 27 мая 2019, 13:15
Заявление Медведчука о его планах по Донбассу расстроило Кремль – Песков

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют, что Виктор Медведчук больше не будет представлять Киев на переговорах с Москвой.

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, передает "Интерфакс-Украина".

"Что касается Медведчука, то здесь можно только выразить сожаление, потому что он неоднократно доказывал и показывал свою эффективность на том поприще, на котором он был задействован в последние годы", - заявил он.

По словам Пескова, Медведчук "имел контакты и в Киеве, и в Москве, и использовал их для продвижения ситуации в гуманитарной области".

Одновременно он заметил, что в Кремле пока не знают, кого власти Украины назначат в качестве преемника Медведчука.

Напомним:

  • Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук заявил, что не видит смысла участвовать в международных переговорах по Донбассу при новом президенте Владимире Зеленском.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МедведчукРосcияПутин
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