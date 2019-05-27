По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют, что Виктор Медведчук больше не будет представлять Киев на переговорах с Москвой.

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, передает "Интерфакс-Украина".

"Что касается Медведчука, то здесь можно только выразить сожаление, потому что он неоднократно доказывал и показывал свою эффективность на том поприще, на котором он был задействован в последние годы", - заявил он.

По словам Пескова, Медведчук "имел контакты и в Киеве, и в Москве, и использовал их для продвижения ситуации в гуманитарной области".

Одновременно он заметил, что в Кремле пока не знают, кого власти Украины назначат в качестве преемника Медведчука.

Напомним: